El municipio de Cundinamarca donde las fresas con crema son un manjar; un destino con tradición a una hora de Bogotá

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y es el tercero con mayor número de municipios, con 116.

Uno de ellos es Sibaté, ubicado a 27 kilómetros de la capital del país, a alrededor de una hora de viaje en automóvil. El municipio es reconocido por su clima frío y su entorno rural, ideal para la agricultura y el turismo de aventura, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Sibaté tiene una altitud de aproximadamente 2,600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua”, asegura la Gobernación.

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Historia

La Gobernación de Cundinamarca destaca que la historia de Sibaté se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

La palabra Sibaté, en lengua chibcha, significa “derrame de la laguna” y fue considerado un caserío en 1868. “La consolidación tuvo lugar a comienzos del siglo XX con la llegada del ferrocarril del sur e instalación de su estación Santa Isabel”, señala la entidad.

El caserío fue luego erigido como corregimiento e inspección municipal de Soacha mediante un decreto del 24 de noviembre de 1950. Años más tarde, en 1967, fue segregado de Soacha y declarado municipio. El primer alcalde fue Julio Neme Sierra y, en 1968, fue elegido el primer concejo municipal.

Economía y gastronomía

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, con cultivos como la papa, el maíz y las hortalizas.

Adicionalmente, la ganadería y la producción de lácteos tienen relevancia, junto con el turismo, que en los últimos años ha empezado a atraer visitantes interesados en disfrutar de sus atractivos naturales y culturales.

En cuanto a la gastronomía, las fresas con crema se han convertido en un símbolo del municipio. “Siendo el primer productor de fresas del país, allí van muchos turistas a disfrutar de este postre típico en sus diferentes presentaciones”, señala el portal De Tour Cundinamarca.

Fresas con crema Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/fresas-crema/22661

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Atractivos

Sibaté se destaca como un destino atractivo para el turismo rural y de aventura. Entre los lugares de interés se encuentra el embalse del Muña, donde se pueden realizar actividades como pesca, navegación y ecoturismo.

“Este embalse fue construido en la década de los cuarenta del siglo XX por la Empresa de Energía de Bogotá y con el objetivo de alimentar dos cadenas de generación de energía. Su cuenca está comprendida por el río Muña y Aguas Claras”, señala la Alcaldía de Sibaté.

El municipio también cuenta con rutas de senderismo que permiten a los visitantes recorrer y conocer los paisajes naturales de la región.

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es otro de los lugares de importancia del municipio. Fue construida entre 1953 y 1970 y cuenta con tres naves separadas por columnas forradas en piedra, según señala la Alcaldía.

La capilla Preventorio también es reconocida en el municipio. Allí se celebran ceremonias religiosas y es concurrida durante la Semana Santa.