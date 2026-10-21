El municipio de Cundinamarca donde las empanadas de fríjol y el pan de sagú son una delicia, un destino para el ecoturismo

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es un destino que combina montañas, pueblos encantadores, lagunas sagradas, cascadas, gastronomía tradicional y experiencias de aventura.

Su territorio ofrece opciones para escapadas de un día, viajes de fin de semana y espacios para el descanso durante más días.

Uno de sus municipios es Gutiérrez, ubicado a 86 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

“Este destino en el oriente de Cundinamarca invita a los visitantes a descubrir paisajes de montaña, páramos, lagunas y senderos naturales que exhiben la riqueza ambiental de la región”, señala el portal De Tour Cundinamarca.

Esta población es reconocida como uno de los principales productores de fríjol del departamento y “combina naturaleza, tradición rural y experiencias de agroturismo”.

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Entre sus principales atractivos están la laguna de la Concepción, la Laguna Verde, el Alto de las Águilas y el monte Chuntiva, “escenarios ideales para el senderismo, la observación de aves y la contemplación del paisaje andino”.

En materia gastronómica, entre los principales platos se encuentran las empanadas de fríjol, el pan de sagú, el piquete de cerdo, la fritanga y los dulces elaborados a base de caña de azúcar y panela.

Cascadas de la vereda del Salitre en Gutiérrez, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gutiérrez, Cundinamarca

Gutiérrez también se destaca por sus artesanías con creaciones como llaveros hechas con materiales reciclados o naturales.

Uno de los principales eventos culturales del municipio es el Festival del Fríjol y el Sagú, el cual celebra el patrimonio agrícola, culinario y cultural del municipio.

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Historia

En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Gutiérrez estuvo habitado por los Guapis, Búchipas o Macos de la Confederación Muisca. En 1539 llegaron Nicolás de Federmann y su capitán Pedro de Limpias al territorio denominado Chuntiva por los muiscas. En 1816 fue fundado el actual municipio por Ignacio Gutiérrez Vergara. Es en su honor que el municipio lleva su primer apellido.

Sitios de interés

Entre los sitios destacados se encuentra la parroquia de la Virgen del Carmen. En agosto de 1895, aniversario de la fundación del municipio, fue inaugurado este templo con sus pisos de piedra labrada. Años más tarde, en marzo de 1962, la iglesia fue elevada a la calidad de iglesia catedral por el papa Juan XXIII. “Se destaca por su arquitectura que integra elementos barrocos y modernos”, afirma De Tour Cundinamarca.

Por su parte, el parque central del municipio, que se destaca por su “exuberante paisaje tropical desciende desde las pequeñas cumbres nubladas hasta el azul intenso de los cielos. Es una plaza con calor familiar y risas esplendorosas”, agrega la publicación.