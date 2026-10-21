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Tabla de posiciones en la Champions League: traspié del Bayern Múnich y goleada del Real Madrid

Bayern Múnich no pudo en casa con Arsenal y Real Madrid goleó en el Bernabéu al RB Leipzig.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

21 de octubre de 2026 a las 4:15 p. m.
Luis Díaz y Kylian Mbappé tuvieron acción en esta tercera fecha de la Champions League.
Luis Díaz y Kylian Mbappé tuvieron acción en esta tercera fecha de la Champions League. Foto: Getty Images.

Este miércoles, 21 de octubre de 2026, se completó la tercera fecha de la fase de liga en la Champions League.

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Estos fueron los resultados completos de la tercera jornada, disputada entre el 20 y 21 de octubre:

  • Sabah 1 - 2 Borussia Dortmund
  • Fenerbahçe 2 - 3 Slavia Praga
  • PSG 4 - 2 Barcelona
  • Manchester City 5 - 1 AEK
  • Napoli 4 - 3 FK Bodø/Glimt
  • Porto 0 - 1 PSV
  • Roma 4 - 0 Slovan Bratislava
  • Liverpool 4 - 3 Villarreal
  • Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid
  • Como 4 - 1 Manchester United
  • LOSC 2 - 4 Galatasaray
  • Sporting Lisboa 2 - 3 LASK
  • Real Betis 1 - 0 Feyenoord
  • Inter de Milán 1 - 0 Shakhtar
  • Bayern Múnich 2 - 2 Arsenal
  • Aston Villa 3 - 1 Viking
  • Club Brujas 3 - 0 Lens
  • Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig
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Tabla de posiciones en la Champions League

Con puntuación al día, luego de las tres primeras fechas de la fase de liga, así queda la tabla de posiciones de la Champions League:

Parcialmente, los ocho clasificados a octavos de final de manera directa son:

  1. PSG
  2. Aston Villa
  3. Liverpool
  4. Real Madrid
  5. Real Betis
  6. Stuttgart
  7. Arsenal
  8. Barcelona

Luego, momentáneamente, estos son los 16 equipos que jugarían la fase de playoffs en la Champions League, buscando un lugar en la ronda de octavos de final:

  1. Como
  2. Manchester City
  3. Club Brujas
  4. Sporting Lisboa
  5. Borussia Dortmund
  6. Bayern Múnich
  7. Roma
  8. Atlético de Madrid
  9. Shakhtar
  10. PSV
  11. Villarreal
  12. Inter de Milán
  13. Manchester United
  14. Napoli
  15. Galatasaray
  16. Lask

Programación de la próxima fecha en la Champions League

Entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre se jugarán los partidos por la cuarta fecha de la Champions League; es decir, el ecuador de la fase de liga.

Destacan los siguientes compromisos:

  • Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (3 de noviembre).
  • Barcelona vs. Aston Villa (3 de noviembre).
  • Borussia Dortmund vs. Real Betis (4 de noviembre).
  • AEK vs. Real Madrid (4 de noviembre).