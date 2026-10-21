Este miércoles, 21 de octubre de 2026, se completó la tercera fecha de la fase de liga en la Champions League.
Estos fueron los resultados completos de la tercera jornada, disputada entre el 20 y 21 de octubre:
- Sabah 1 - 2 Borussia Dortmund
- Fenerbahçe 2 - 3 Slavia Praga
- PSG 4 - 2 Barcelona
- Manchester City 5 - 1 AEK
- Napoli 4 - 3 FK Bodø/Glimt
- Porto 0 - 1 PSV
- Roma 4 - 0 Slovan Bratislava
- Liverpool 4 - 3 Villarreal
- Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid
- Como 4 - 1 Manchester United
- LOSC 2 - 4 Galatasaray
- Sporting Lisboa 2 - 3 LASK
- Real Betis 1 - 0 Feyenoord
- Inter de Milán 1 - 0 Shakhtar
- Bayern Múnich 2 - 2 Arsenal
- Aston Villa 3 - 1 Viking
- Club Brujas 3 - 0 Lens
- Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig
Tabla de posiciones en la Champions League
Con puntuación al día, luego de las tres primeras fechas de la fase de liga, así queda la tabla de posiciones de la Champions League:
Parcialmente, los ocho clasificados a octavos de final de manera directa son:
- PSG
- Aston Villa
- Liverpool
- Real Madrid
- Real Betis
- Stuttgart
- Arsenal
- Barcelona
Luego, momentáneamente, estos son los 16 equipos que jugarían la fase de playoffs en la Champions League, buscando un lugar en la ronda de octavos de final:
- Como
- Manchester City
- Club Brujas
- Sporting Lisboa
- Borussia Dortmund
- Bayern Múnich
- Roma
- Atlético de Madrid
- Shakhtar
- PSV
- Villarreal
- Inter de Milán
- Manchester United
- Napoli
- Galatasaray
- Lask
Programación de la próxima fecha en la Champions League
Entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre se jugarán los partidos por la cuarta fecha de la Champions League; es decir, el ecuador de la fase de liga.
Destacan los siguientes compromisos:
- Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (3 de noviembre).
- Barcelona vs. Aston Villa (3 de noviembre).
- Borussia Dortmund vs. Real Betis (4 de noviembre).
- AEK vs. Real Madrid (4 de noviembre).