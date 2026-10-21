Este miércoles, 21 de octubre de 2026, se completó la tercera fecha de la fase de liga en la Champions League.

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Estos fueron los resultados completos de la tercera jornada, disputada entre el 20 y 21 de octubre:

Sabah 1 - 2 Borussia Dortmund

Fenerbahçe 2 - 3 Slavia Praga

PSG 4 - 2 Barcelona

Manchester City 5 - 1 AEK

Napoli 4 - 3 FK Bodø/Glimt

Porto 0 - 1 PSV

Roma 4 - 0 Slovan Bratislava

Liverpool 4 - 3 Villarreal

Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid

Como 4 - 1 Manchester United

LOSC 2 - 4 Galatasaray

Sporting Lisboa 2 - 3 LASK

Real Betis 1 - 0 Feyenoord

Inter de Milán 1 - 0 Shakhtar

Bayern Múnich 2 - 2 Arsenal

Aston Villa 3 - 1 Viking

Club Brujas 3 - 0 Lens

Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig

Tabla de posiciones en la Champions League

Con puntuación al día, luego de las tres primeras fechas de la fase de liga, así queda la tabla de posiciones de la Champions League:

Parcialmente, los ocho clasificados a octavos de final de manera directa son:

PSG Aston Villa Liverpool Real Madrid Real Betis Stuttgart Arsenal Barcelona

Luego, momentáneamente, estos son los 16 equipos que jugarían la fase de playoffs en la Champions League, buscando un lugar en la ronda de octavos de final:

Como Manchester City Club Brujas Sporting Lisboa Borussia Dortmund Bayern Múnich Roma Atlético de Madrid Shakhtar PSV Villarreal Inter de Milán Manchester United Napoli Galatasaray Lask

Programación de la próxima fecha en la Champions League

Entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre se jugarán los partidos por la cuarta fecha de la Champions League; es decir, el ecuador de la fase de liga.

Destacan los siguientes compromisos: