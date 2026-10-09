El cálido pueblo de Cundinamarca donde el viudo de bocachico es una delicia, un destino poco conocido e ideal para la aventura

El departamento de Cundinamarca es uno de los más encantadores de Colombia. Sus más de 100 municipios ofrecen diversidad de planes para todo tipo de visitantes.

Una de estas poblaciones es Beltrán, ubicada a 127 kilómetros de Bogotá, a más de dos horas de distancia en vehículo de la capital del país.

Este municipio es un destino de clima cálido con gran riqueza natural y tradición indígena. “Conserva el legado de los antiguos colombaymas y cuenta con paisajes rurales, patrimonio cultural y tradiciones que reflejan la identidad del Alto Magdalena”, señala el portal De Tour Cundinamarca.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Entre sus principales lugares de interés se encuentran el cementerio indígena, el mirador Altos de la Laguna, la iglesia Nuestra Señora de la Virgen de la Canoa, el corredor ecológico y el camino real El Peligro, “ideales para el senderismo, la contemplación y el turismo cultural”.

El malecón Gramalotal es otro sitio destacado. Se encuentra a orillas del río Magdalena y desde él los turistas pueden dar un paseo en lancha o canoa.

Y el parque principal es imperdible. “Es un espacio dedicado a la convivencia y recreación de quienes lo visitan. El parque cuenta con un espacio de esparcimiento, donde cualquier persona puede darse un respiro o realizar actividades”, señala la Alcaldía.

Cultura y gastronomía

Los principales eventos culturales son el Festival Mitológico, Cultural y Turístico del Mohán, el Festival Cultural y Artístico Virgen de la Canoa, y el Festival Decembrino Río Magdalena Integración, celebraciones que resaltan la historia, la música y las tradiciones del municipio.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

En relación con la gastronomía, los principales platos típicos son el viudo de bocachico y el sancocho de gallina criolla.

El municipio, además, es un lugar donde realizan artesanías con fibras naturales y madera tallada.

Festival de la Virgen de la Canoa

De acuerdo con el Instituto de Cultura de Cundinamarca, esta fiesta cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la región.

Su programación variada incluye alboradas, encuentros deportivos, bailes populares, expresiones artísticas, culturales y religiosas.

“Es un evento para el fortalecimiento del comercio en el sector gastronómico y hotelero local, con una gran afluencia de turistas. Las fiestas albergan alrededor de 1.500 personas por día, así como estimulan y potencializan las habilidades artísticas y culturales de la región. El festival busca la preservación y la promoción de la identidad cultural en el municipio, por medio del intercambio de saberes”, subraya la Alcaldía.