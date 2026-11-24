Avianca anunció la apertura de una nueva ruta directa entre Barranquilla y Nueva York, que comenzará a operar el próximo 2 de febrero de 2027. La conexión contará con cuatro frecuencias semanales y permitirá ampliar las alternativas de transporte aéreo entre el Caribe colombiano y Estados Unidos.

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Los vuelos serán operados en aviones de la familia Airbus A320, con capacidad para hasta 180 pasajeros. Según la aerolínea, la operación ofrecerá hasta 1.440 sillas semanales.

De acuerdo con los itinerarios anunciados, los vuelos desde Barranquilla saldrán a las 11:25 p. m. los martes, miércoles, sábados y domingos, con llegada a Nueva York a las 4:20 a. m.

Por otro lado, las operaciones desde Nueva York partirán a las 5:55 a. m. los lunes, miércoles, viernes y domingos, y llegarán a Barranquilla a las 11:00 a. m. A partir del 14 de marzo de 2027, los horarios en Nueva York tendrán un ajuste de una hora debido al cambio de horario en Estados Unidos.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió a la apertura de esta conexión y a su relación con la temporada de Carnaval, que se realizará del 6 al 9 de febrero de 2027.

“Vuelo directo Barranquilla–Nueva York es una realidad y que tremenda noticia para la ciudad. Nos abre más puertas al turismo, la inversión, los negocios, y oportunidades para nuestra gente”, destacó el mandatario.

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Por su parte, Gabriel Oliva, presidente de Avianca, señaló que la ruta hace parte de la estrategia de conectividad de la compañía con las regiones del país.

“Barranquilla significa mucho para Avianca. Es parte de nuestra historia y de los casi 107 años que llevamos conectando a Colombia con el mundo. La apertura de esta ruta directa a Nueva York reafirma nuestro compromiso con la ciudad y con todo el Caribe colombiano”, afirmó.

La nueva operación se suma a los 115 vuelos semanales que Avianca ofrece desde Barranquilla hacia Bogotá, Medellín, Cali y Miami. Su apertura también coincide con las intervenciones que adelanta la Administración distrital en el aeropuerto Ernesto Cortissoz para modernizar sus instalaciones.