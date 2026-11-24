Cada año la revista National Geographic hace una selección de los mejores destinos para viajar por el mundo debido no solo a su oferta turística, sino a las experiencias especiales que le ofrecen a los viajeros durante el año que se avecina.

Los 6 destinos de Latinoamérica que brillan entre los mejores del mundo para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

La lista incluye lugares que destacan por sus riquezas naturales, patrimonio histórico, celebraciones culturales y nuevas propuestas turísticas. Para 2027, la publicación presentó 25 recomendaciones entre las que figuran Luxor, en Egipto, por el eclipse solar total de agosto; el cabo Froward, en Chile, por la creación de un nuevo parque nacional; Salvador de Bahía, en Brasil, por sus tradiciones culturales, y Kuélap, en Perú, por sus tesoros arqueológicos.

También aparecen destinos como Noruega, Japón, India, México y Francia, que tendrán novedades, aniversarios y acontecimientos especiales que los convertirán en opciones atractivas para quienes planean el próximo año.

Precisamente, Luxor, en Egipto, es uno de esos destinos que parecen imperdibles de visitar al otro año. Ubicado a orillas del río Nilo, esta ciudad es una de las más turísticas y representativas de la región gracias a su extraordinario patrimonio arqueológico y su estrecha relación con la historia de los faraones.

Luxor es uno de las ciudades más turísticas de Egipto. Foto: Getty Images

Eclipse total de sol

Este destino gana relevancia pues durante siglos, el Sol ha sido una presencia fundamental en la historia del Nilo y una figura sagrada para los antiguos faraones y el 2 de agosto de 2027, este astro desaparecerá temporalmente durante un eclipse solar total que sumirá a Luxor en más de seis minutos de oscuridad en pleno día.

El fenómeno astronómico pondrá a esta ciudad egipcia en el centro de la atención internacional. No obstante, sus atractivos van mucho más allá de este espectáculo, pues cuenta con grades complejos arqueológicos y vestigios del Antiguo Egipto, entre ellos los templos de Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes y la tumba de Tutankamón. Además, nuevas aperturas y mejores conexiones de transporte hacen que este sea un momento oportuno para descubrirla.

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De acuerdo con National Geographic, entre las novedades que impulsan su oferta turística está la reapertura del emblemático hotel Winter Palace, un establecimiento con una importante historia. Allí, en 1922, Howard Carter anunció el hallazgo de la tumba de Tutankamón, y la escritora Agatha Christie figuró entre sus huéspedes frecuentes. Se espera que el hotel vuelva a recibir visitantes en julio bajo el nombre de Mandarin Oriental Winter Palace.

A esta renovación se suma la puesta en marcha del Guardian of the Nile, el primer tren turístico de lujo con camarotes para dormir de Egipto. El recorrido conecta El Cairo con Asuán e incluye una parada en Luxor. La experiencia cuenta con apenas 40 camarotes, una propuesta gastronómica exclusiva y excursiones seleccionadas, en una apuesta por recuperar el encanto de los grandes viajes ferroviarios de otras épocas.

Luxor está ubicada a orillas del río Nilo. Foto: Getty Images

El acceso al país también tendrá algunas facilidades gracias a la ampliación de dos modalidades de visado gratuito: una autorización de entrada durante el verano dirigida a pasajeros de aerolíneas egipcias y un permiso de tránsito de cuatro días para viajeros que cumplan las condiciones establecidas.

Durante la visita, existen distintas maneras de contemplar la riqueza histórica y natural de Luxor. Una de las más llamativas es sobrevolar el Valle de los Reyes en globo aerostático al amanecer, cuando el paisaje permite apreciar el contraste entre las tierras fértiles que rodean el Nilo y la inmensidad del desierto.

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Otra alternativa es navegar por el río a bordo de las dahabiyas, embarcaciones tradicionales de dos velas que evocan las travesías de exploradores y arqueólogos del siglo XIX. Aunque el eclipse solar será un acontecimiento de apenas unos minutos, el escenario histórico y natural que lo acompañará lleva miles de años cautivando a sus visitantes.