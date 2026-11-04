Viajar es para muchas personas uno de los grandes placeres porque permite romper con la rutina, descubrir nuevos lugares y acercarse a culturas, costumbres y formas de vivir diferentes.

Los tres destinos de Suramérica incluidos en los 25 mejores del mundo para visitar en 2027

Cada destino ofrece la oportunidad de vivir experiencias diferentes, probar otros sabores, conocer personas y crear recuerdos que perduran en el tiempo. Además, de descansar y relajarse.

Para quienes tienen planes de viajar en 2027, National Geographic hizo una selección de los 25 mejores lugares para visitar alrededor del mundo, los cuales sobresalen por sus atractivos naturales, históricos y culturales, así como por las experiencias y novedades que ofrecerán a los viajeros durante el próximo año.

En esa lista Latinoamérica y el Caribe tienen seis representantes: Puerto Rico, Granada, Salvador de Bahía, Cabo Froward, Maya Ka’an y Kuélap. Estos son sus principales atractivos y las razones por las que fueron incluidos.

Murallas de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Foto: Getty Images

Puerto Rico

Este territorio caribeño se destaca por su riqueza cultural, resultado de la combinación de las raíces africanas, indígenas taínas y españolas. National Geographic resalta especialmente las tradiciones afroboricuas, la música y las celebraciones populares, como el Festival de Santiago Apóstol, que se realiza en Loíza y reúne comparsas, máscaras de vejigantes y expresiones musicales como la bomba y la plena.

También sobresalen sus playas, su gastronomía y los vestigios arqueológicos que permiten conocer la herencia de los pueblos taínos.

Granada es uno de los destinos imperdibles para 2027. Foto: Getty Images/Westend61

Granada

Conocida como la Isla de las especias, destaca por sus cultivos de nuez moscada, clavo y macis, productos que forman parte de su identidad y gastronomía. Su inclusión en la selección de 2027 responde, entre otras razones, a la celebración de los 150 años de Spicemas, su tradicional carnaval, que tendrá lugar en agosto y llenará las calles de música, comparsas y coloridos disfraces.

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El destino también ofrece alternativas de bienestar y descanso, como aguas termales, baños de barro volcánico, cascadas y espacios naturales ideales para desconectarse.

Salvador de Bahía, en Brasil, es uno de los destinos destacados para visitar en Suramérica. Foto: Getty Images

Salvador de Bahía, Brasil

Su historia, arquitectura colonial, gastronomía y expresiones musicales la convierten en un destino de gran interés para los viajeros. Uno de los motivos para visitarlo en 2027 es la coincidencia de dos celebraciones importantes: el Carnaval de Salvador y la Festa de Iemanjá, una festividad religiosa dedicada a la divinidad del mar.

Participar de estos encuentros es acercarse a las manifestaciones culturales, música, danza y tradiciones que reflejan la influencia africana en la identidad de la ciudad.

Ruinas de la fortaleza Kuélap, en Perú. Foto: Getty Images

Kuélap, Perú

Conocida como una de las grandes joyas arqueológicas del norte de Perú, Kuélap es una antigua ciudadela construida por la cultura Chachapoya alrededor del año 500 d. C. y situada en medio de los bosques de neblina de la región de Amazonas.

Sus imponentes murallas de piedra y construcciones circulares son uno de sus grandes encantos. La revista destaca que en 2027 se podrán conocer nuevos hallazgos de los trabajos de conservación arqueológica, mediante exposiciones y senderos que permitirán acercarse a sectores de las ruinas que hasta ahora no habían sido excavados o habilitados para los visitantes.

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Cabo Froward, Chile

Ubicado en la región de Magallanes, en el extremo austral de Chile, Cabo Froward es un territorio de paisajes agrestes y bosques subantárticos. De acuerdo con National Geographic, su atractivo para 2027 está relacionado con la creación de un nuevo parque nacional, que se proyecta como parte de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Entre las experiencias que ofrece se encuentran las caminatas por senderos naturales, los recorridos en kayak y las excursiones para contemplar su biodiversidad.

Maya Ka´an es uno de los destinos imperdibles para visitar en México. Foto: Getty Images/iStockphoto

Maya Ka’an, México

Situada en el estado mexicano de Quintana Roo, al sur de la Riviera Maya, esta región se caracteriza por sus comunidades indígenas, selvas, lagunas de aguas cristalinas y riqueza cultural. A diferencia de otros destinos turísticos del Caribe mexicano, Maya Ka’an apuesta por experiencias de turismo comunitario y conservación ambiental.