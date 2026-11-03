Parece sacado de Disney: así es el mirador colombiano inspirado en Encanto

En el Eje Cafetero hay un atractivo turístico que llama la atención por su decoración, sus colores y los escenarios que recuerdan a una de las películas animadas más conocidas de Disney.

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Se trata del Mirador Encanto, ubicado en Filandia, Quindío, un espacio que tomó como referencia la película Encanto para crear diferentes rincones pensados para recibir a los visitantes y ofrecerles lugares para fotografías.

Este municipio, reconocido por sus casas coloridas, sus balcones tradicionales y sus paisajes cafeteros, cuenta con diferentes atractivos para quienes recorren el departamento.

Entre ellos se encuentra el mirador, que combina comercio local, gastronomía y espacios decorados con elementos que evocan la producción cinematográfica inspirada en la cultura colombiana.

Este es uno de los lugares más visitados del Eje Cafetero. Foto: Semana

El recorrido comienza en un pasaje en el que varios emprendedores ofrecen productos representativos de la región. Allí es posible encontrar manillas, imanes, camisetas, bolsos, gorros, sombreros y otros artículos que los turistas pueden adquirir como recuerdo de su visita.

Los puestos comerciales se distinguen por la variedad de colores, diseños y productos.

La primera parte del recorrido permite conocer algunas de las propuestas de los comerciantes locales antes de llegar al espacio principal del atractivo turístico.

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Al avanzar por el lugar, los visitantes encuentran el mirador, donde las fachadas de los establecimientos comerciales y restaurantes tienen una decoración inspirada en la película Encanto.

Los colores y algunos elementos arquitectónicos recuerdan los escenarios que aparecen en la historia de la familia Madrigal.

Uno de los principales atractivos del recorrido son los escenarios destinados a tomar fotografías. Entre ellos se encuentra una construcción que recrea algunos detalles de la casa de los Madrigal, hogar de Mirabel, protagonista de la película.

El lugar recibe una gran cantidad de visitantes que buscan conectar con la historia. Foto: Semana

También hay una decoración con alas de ángel, un automóvil convertible de colores, una plataforma giratoria de 360 grados y una estructura con la letra C, adornada con los colores de la bandera colombiana.

¿Cuánto cuesta ingresar al Mirador Encanto?

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los viajeros es que el acceso al pasaje comercial no tiene costo. Sin embargo, para ingresar a la zona del mirador y disfrutar de los diferentes escenarios fotográficos se debe pagar una entrada de 10.000 pesos por persona.

Este es el mirador inspirado en 'Encanto'. Foto: Semana