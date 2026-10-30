Encanto, película de Disney basada en Colombia, regresa a cines por una noble causa

ENCANTO, la película de Walt Disney Animation Studios, regresará a los cines de Colombia a partir del próximo 12 de noviembre como parte de una iniciativa solidaria para apoyar a las personas y comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el país.

Las regalías correspondientes a Disney y Cinecolor Colombia serán destinadas a la Cruz Roja, para la atención en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, con el propósito de contribuir a sus esfuerzos de atención y recuperación.

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La iniciativa busca convertir el regreso de ENCANTO a la pantalla grande en una oportunidad para que el público colombiano se una alrededor de una causa común y contribuya al apoyo de las comunidades afectadas. Su reestreno cobra un significado especial en este contexto.

Inspirada en Colombia, su cultura, sus paisajes y sus tradiciones, la película pone en el centro a la familia Madrigal y valores como la familia, la comunidad, la unión y la fortaleza que surge al permanecer juntos frente a la adversidad.

“ENCANTO es una historia profundamente conectada con Colombia y con la fuerza que encontramos en la familia y la comunidad. Queremos que su regreso a los cines tenga también un propósito especial: sumar esfuerzos y acompañar a quienes han sido afectados por el terremoto. Por eso, desde Disney donaremos las regalías de este reestreno en cines junto con un aporte económico adicional a la Cruz Roja, para respaldar la ayuda humanitaria y la reconstrucción del territorio”, señaló Mercedes De Beláustegui, Head of People & Culture and Strategic Initiatives, TWDC LatAm.

“Agradecemos a Disney y Cinecolor Colombia por sumarse a nuestra misión humanitaria y transformar el regreso de ENCANTO en una oportunidad para llevar esperanza a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta iniciativa demuestra que, cuando unimos esfuerzos, la solidaridad se convierte en acciones que transforman vidas. Invitamos a todos los colombianos a ser parte de esta causa, porque juntos podemos seguir llegando a quienes más nos necesitan”, afirmó Gabriel Camero Ramos, presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Encanto, de Disney Foto: Fotos: Disneyparksblogs

ENCANTO estará disponible en salas de cine de Colombia a partir del 12 de noviembre por tiempo limitado.

ENCANTO, de Walt Disney Animation Studios, cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel.

Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Fue estrenada por Disney en 2021, siendo la película de animación número 60 de Walt Disney Animation Studios y ganando el premio Óscar a la Mejor película de animación.

De la mano de las inconfundibles mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, “Encanto” conquistó con su realismo mágico a la audiencia y a la Academia, que le otorgó el Óscar a la mejor película animada.

La producción de Disney es una carta de amor a Colombia, que trae a la pantalla su riqueza cultural y natural para contar la historia de los Madrigal, una familia con superpoderes que vive en un mágico lugar en medio de exuberantes montañas.

A ritmo de vallenato, con aroma de café y sabor de arepas, los Madrigal utilizan sus dones para ayudar a la comunidad en la cual viven, pero la magia comienza a desaparecer desafiando la resiliencia y unidad de la familia.

“Encanto” responde también a una realidad latinoamericana al hacer de los Madrigal un matriarcado, y a un cambio de época con Isabela, la hermosa hija que no quiere un príncipe.

Con millones de espectadores hispanohablantes, la película, que cuida de incluir ropas tradicionales, toca fibras emocionales al preservar palabras en español concediendo que hay cosas como “la casita” que son intraducibles.