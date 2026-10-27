‘Wildwood’, una vasta película en animación stop-motion, apuesta por la creatividad humana

Luego de que una bandada de cuervos secuestra a su hermano, una joven se adentra en un bosque encantado, habitado por animales que hablan y humanos, y en donde se cierne una guerra que decidirá el destino de todos.

'Wildwood: El bosque salvaje' narra la historia de Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee) en su intento de rescatar a su hermanito. Foto: LAIKA / Imagem Films

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Así comienza la épica Wildwood: El bosque salvaje, del estudio de animación de stop-motion Laika, que demoró 16 años para llegar a la pantalla grande (desde su idea original, pasando por siete años de la producción artesanal que exige esta técnica).

“Para ponerlo en perspectiva, hace 16 años, Barack Obama era un nuevo rostro que llegaba a su primer mandato en la presidencia. Eran tiempos mejores, amigos”, dijo con una sonrisa el director Travis Knight en una proyección en Los Ángeles.

Esta ratica se hace desde sus acciones un enorme personaje en 'Wildwood'. Foto: LAIKA / Imagem Films

“Esta película existe porque cientos de personas dedicaron años de sus vidas a tratar de contar la más hermosa historia que podían usando sus manos y su imaginación”, comentó Knight en entrevista con AFP.

“Es algo que las computadoras no pueden hacer”, agregó el también director ejecutivo de Laika, el estudio estadounidense detrás de Coraline.

En la era de la inteligencia artificial, Knight ensalzó el laborioso trabajo del stop-motion, técnica que requiere capturar la acción de diminutos objetos en fotos, con movimientos minúsculos.

“Es una celebración de la humanidad, porque lo que ves en esta película es creatividad, el arte y el esfuerzo humano a gran escala”, afirmó Knight, hijo del cofundador de Nike, Phil Knight.

Hay temas duros y dolorosos en 'Wildwood: El bosque salvaje', el duelo, la guerra, la manipulación de la naturaleza, sobre los que se hace necesario tener conversaciones. Foto: LAIKA / Imagem Films

El realizador reconoció que las computadoras pueden emular las vivencias humanas, pero defendió que solo los humanos pueden hablar de emociones “de forma auténtica y significativa” porque las computadoras “jamás han sentido alegría, no se han enamorado, no les han roto el corazón”.

“Universal”

Wildwood: El bosque salvaje narra la historia de Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee) en su intento de rescatar a su hermanito llevado por cuervos hacia lo profundo de la Mancomunidad Impasable, un bosque encantado a las afueras de Portland, en Oregón, escondido a la vista de los mortales.

Junto a su amigo Curtis (Jacob Tremblay), Prue descubre un mundo fantástico, pero en el que la ambición y el duelo alimentan un inminente conflicto.

En 'Wildwood: El bosque salvaje', junto a su amigo Curtis (Jacob Tremblay), Prue descubre un mundo fantástico, pero en el que la ambición y el duelo alimentan un inminente conflicto. Foto: LAIKA / Imagem Films

“Es una gran historia de fantasía épica”, comentó Knight. “Pero también explora temas maduros y emociones profundas”.

Lee consideró que el proceso de Prue es muy similar al que él mismo atravesó durante la adolescencia. “No fui a un bosque mágico”, dijo sonriendo, “pero sí viví algo parecido a esa experiencia de ser una persona joven que se siente muy madura, muy adulta, que cree tener una comprensión muy sólida del mundo y de la realidad, y de pronto todo eso se pone en duda, y tiene que replanteárselo todo”.

Tremblay también se sintió identificado con el personaje de Curtis, quien intenta encontrar en la vida real el coraje de sus juegos e historietas.

El trabajo de los actores que le dan la voz en inglés a la cinta moldeó a sus personajes. El estudio filmó sus gestos y movimientos mientras leían sus líneas en el estudio de grabación, y utilizó sus ademanes en el proceso de animación.

Para su equipo técnico, Wildwood: El bosque salvaje fue un hito gracias a las expresiones logradas, y a su elenco de animales con bandadas de aves y personajes peludos, fue un nuevo hito.

Ver 'Wildwood: El bosque salvaje' entendiendo lo qué implica animar en stop-motion, cuadro a cuadro, es asombroso. Foto: LAIKA / Imagem Films

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“Cada película que hemos hecho ha sido una fase de investigación y desarrollo para la siguiente”, señaló el supervisor de animación, Brad Schiff, quien destacó que las sutilezas en las interpretaciones de Wildwood: El bosque salvaje les eran inalcanzables apenas unos años atrás.

La cinta, inspirada en el libro homónimo de Colin Meloy, es además una oda a Portland, la sede del estudio, y el hogar de Knight.

“Es un lugar muy específico”, dijo el director. “Pero he descubierto que, cuánto más específico e íntimo haces algo, más universal termina siendo”.

*Con información de AFP