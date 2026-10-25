El perturbador thriller de 10 episodios que promete convertirse en el nuevo ‘Mindhunter’ del ‘streaming’

El catálogo de producciones de suspenso en plataformas de streaming suma una nueva apuesta internacional. Este viernes 30 de octubre de 2026, la plataforma Apple TV+ estrenará a nivel mundial los dos primeros episodios de Nocturne, un thriller psicológico enfocado en la persecución de un peligroso asesino en serie y en las dinámicas de infiltración dentro del sistema policial y penitenciario.

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La producción está basada en la célebre serie literaria policial del detective Joona Linna. La adaptación toma como referencia principal la novela El hombre de arena, una de las obras más destacadas, cuyos libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y distribuidos en 170 países.

La narrativa de Nocturne inicia con la reaparición inesperada de una joven que permaneció desaparecida durante trece años.

Este hecho reactiva una compleja investigación liderada por Jonah Lynn, un antiguo soldado y exdetective de homicidios de Filadelfia que se había retirado a una pequeña localidad al oeste de Pensilvania en busca de tranquilidad.

El caso vuelve a conectar directamente a Lynn con Jurek Walter, un calculador asesino en serie que se encuentra encarcelado, pero que mantiene el control de la información sobre el paradero de sus víctimas.

Ante la urgencia de rescatar a la última persona retenida, la agente del FBI Saga Bauer asume la misión de infiltrarse en el centro penitenciario como reclusa, ocupando una celda contigua a la de Walter para obtener pistas sin revelar su verdadera identidad.

El elenco principal reúne a figuras reconocidas de la industria cinematográfica y televisiva:

Liev Schreiber ( Ray Donovan ) interpreta al detective Jonah Lynn y ejerce además como productor ejecutivo.

( ) interpreta al detective Jonah Lynn y ejerce además como productor ejecutivo. Zazie Beetz ( Atlanta , Joker ) da vida a la agente Saga Bauer, participando también en la producción ejecutiva a través de su compañía Sleepy Poppy.

( , ) da vida a la agente Saga Bauer, participando también en la producción ejecutiva a través de su compañía Sleepy Poppy. Stephen Graham (Adolescencia, Boiling Point, Peaky Blinders) encarna al antagonista Jurek Walter.

En el apartado creativo, Rowan Joffé figura como creador, guionista y productor ejecutivo, compartiendo la conducción de la serie con John Hlavin.

La dirección de los dos primeros episodios estuvo a cargo del realizador Tim Van Patten (Los Soprano, Boardwalk Empire). La producción fue desarrollada por A+E Studios en alianza con Range Studios.

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La primera temporada de Nocturne consta de diez episodios. Tras el lanzamiento doble de este 30 de octubre, Apple TV+ estrenará un capítulo semanal cada viernes, emitiendo el décimo y último episodio el 25 de diciembre de 2026.

Especialistas de la crítica de entretenimiento han señalado comparaciones en tono y atmósfera con producciones como Mindhunter y el filme Prisoners.