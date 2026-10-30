Bogotá se prepara para movilizar más de 1,8 millones de vehículos en el puente festivo: Plan éxodo y retorno

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá a disposición el plan éxodo y retorno para gestionar el tránsito en la ciudad durante el fin de semana y festivo del Día de Todos los Santos.

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El Distrito dispondrá de la coordinación de 150 personas en la vía, entre ellos Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de tránsito, que se desplegarán en los principales corredores de salida y entrada de la ciudad.

De acuerdo a las proyecciones, un total de 871.083 vehículos saldrán de Bogotá y 1.001.879 ingresarán a la ciudad.

Para poder acompañar los desplazamientos, los equipos en vía y el personal del Centro Estratégico de Movilidad (CEM) realizarán monitoreo permanente a los corredores con mayor demanda y coordinarán las medidas de gestión necesarias de acuerdo con el tráfico.

Plan retornó y plan salida de Bogotá Foto: COLPRENSA

También se implementarán medidas de gestión del tránsito, como el reversible de ingreso por la Carrera Séptima el próximo domingo y lunes festivo, a partir de las 4:00 p.m. Además, se llevarán a cabo acciones coordinadas con las autoridades de municipios aldeanos y la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, según cómo vaya el comportamiento de la movilidad y la demanda vehicular durante el retorno.

Así se llevará a cabo el pico y placa regional para el lunes festivo

La Alcaldía de Bogotá informó que el próximo lunes 2 de noviembre se aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos que circulan por los nueve corredores habilitados.

Esta medida operará de la siguiente forma:

Pico y placa regional

El lunes 2 de noviembre aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos que circulan por los nueve corredores habilitados. La medida operará de la siguiente manera:

● De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Ingresan vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Ingresan vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los corredores viales que estarán disponibles para el ingreso a la ciudad de Bogotá durante el lunes festivo son:

● Autopista Norte.

● Autopista Sur.

● Avenida Calle 13.

● Avenida Calle 80.

● Avenida Carrera Séptima.

● Avenida Boyacá – vía al Llano.

● Vía Suba-Cota.

● Vía a La Calera.

● Vía a Choachí.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a los ciudadanos que regresen a Bogotá programar sus viajes con anticipación y verificar el horario correspondiente a su placa. De este modo, evitando contratiempos durante la jornada de retorno.