Bogotá se prepara para movilizar más de 1,8 millones de vehículos en el puente festivo: Plan éxodo y retorno

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá a disposición el plan éxodo y retorno para gestionar el tránsito en la ciudad durante el fin de semana y festivo del Día de Todos los Santos.
El Distrito dispondrá de la coordinación de 150 personas en la vía, entre ellos Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de tránsito, que se desplegarán en los principales corredores de salida y entrada de la ciudad.
De acuerdo a las proyecciones, un total de 871.083 vehículos saldrán de Bogotá y 1.001.879 ingresarán a la ciudad.
Para poder acompañar los desplazamientos, los equipos en vía y el personal del Centro Estratégico de Movilidad (CEM) realizarán monitoreo permanente a los corredores con mayor demanda y coordinarán las medidas de gestión necesarias de acuerdo con el tráfico.
También se implementarán medidas de gestión del tránsito, como el reversible de ingreso por la Carrera Séptima el próximo domingo y lunes festivo, a partir de las 4:00 p.m. Además, se llevarán a cabo acciones coordinadas con las autoridades de municipios aldeanos y la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, según cómo vaya el comportamiento de la movilidad y la demanda vehicular durante el retorno.
Así se llevará a cabo el pico y placa regional para el lunes festivo
La Alcaldía de Bogotá informó que el próximo lunes 2 de noviembre se aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos que circulan por los nueve corredores habilitados.
Esta medida operará de la siguiente forma:
Pico y placa regional
El lunes 2 de noviembre aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos que circulan por los nueve corredores habilitados. La medida operará de la siguiente manera:
● De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Ingresan vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Ingresan vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
Los corredores viales que estarán disponibles para el ingreso a la ciudad de Bogotá durante el lunes festivo son:
● Autopista Norte.
● Autopista Sur.
● Avenida Calle 13.
● Avenida Calle 80.
● Avenida Carrera Séptima.
● Avenida Boyacá – vía al Llano.
● Vía Suba-Cota.
● Vía a La Calera.
● Vía a Choachí.
¡Madrúgale al Plan Éxodo y Retorno!— Movilidad Bogotá (@Secmovilidadbog) October 30, 2026
Recuerda que el próximo lunes, 2 de noviembre, festivo del 'Día de Todos los Santos'; hay #PicoYPlacaRegional.
🚫La medida funciona así:
✅ 12 m. a 4 p.m.: solo ingresan placas PARES.
✅ 4 p.m. a 8 p.m.: placas IMPARES. pic.twitter.com/VsSsnM49Lm
La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a los ciudadanos que regresen a Bogotá programar sus viajes con anticipación y verificar el horario correspondiente a su placa. De este modo, evitando contratiempos durante la jornada de retorno.