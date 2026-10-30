Oficial: el Balón de Oro revela cuántos votos obtuvieron Luis Díaz, Harry Kane y Mbappé

Luis Díaz obtuvo 8 puntos en las votaciones del Balón de Oro 2026, de ahí que haya terminado en la posición número 24 y no más adelante como pronosticaban los expertos.
Este viernes, 30 de octubre, se conoció la cifra exacta que recibió cada uno de los nominados al premio. Harry Kane fue el ganador por solo 28 puntos de diferencia respecto a Kylian Mbappé, mientras que Lamine Yamal sí estuvo muy lejos de la victoria.
Lucho quedó empatado a 8 puntos con el portugués Nuno Mendes, lateral izquierdo del París Saint-Germain, mientras que Marquinhos se quedó en el puesto 25.º con 7 puntos.
Los últimos jugadores del ranking fueron Sadio Mané (Al-Nassr) y William Saliba (Arsenal), quienes solo recibieron dos puntos entre los 100 periodistas elegidos por ‘France Football’.
La menor diferencia de la historia
“Los 100 periodistas con derecho a voto otorgaron al capitán de la selección inglesa una ventaja mínima —de apenas 28 puntos— sobre el francés Kylian Mbappé, quien terminó segundo, logrando así la mejor clasificación de su carrera”, dice el comunicado del Balón de Oro.
Esta es la menor diferencia de toda la historia desde que se hacen votaciones, superando los 41 puntos que había tenido Rodri sobre Vinícius Jr. en la edición de 2024.
Harry Kane fue más veces elegido como el mejor del mundo, factor que le dio esa leve ventaja sobre Mbappé y puso terreno de por medio con Lamine Yamal.
Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, quedó quinto con 612 puntos, por encima de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Erling Haaland.
Ranking completo con número de votos
1. Harry Kane (ENG/Bayern Múnich) - 1055 puntos.
2. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid) - 1027 pts.
3. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona) - 881 pts.
4. Rodri (ESP/FC Barcelona) - 726 pts.
5. Lionel Messi (ARG/Inter Miami) - 612 pts.
6. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint-Germain) - 541 pts.
7. Ousmane Dembélé (FRA/París Saint-Germain) - 418 pts.
8. Erling Haaland (NOR/Manchester City) - 378 pts.
9. Michael Olise (FRA/Bayern Múnich) - 296 pts.
10. Fabián Ruiz (ESP/París Saint-Germain) - 201 pts.
11. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid) - 107 pts.
12. Pau Cubarsí (ESP/FC Barcelona) - 101 pts.
13. Achraf Hakimi (MAR/París Saint-Germain) - 65 pts.
14. Vitinha (POR/París Saint-Germain) - 59 pts.
15. Declan Rice (ENG/Arsenal) - 57 pts.
16. Ferran Torres (ESP/París Saint-Germain) - 44 pts.
17. Vinícius Jr. (BRA/Real Madrid) - 26 pts.
18. Marc Cucurella (ESP/Real Madrid) - 16 pts.
19. João Neves (POR/París Saint-Germain) - 15 pts.
20. Willian Pacho (ECU/París Saint-Germain) - 12 pts.
21. Gabriel Magalhães (BRA/Arsenal) - 11 pts.
22. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán) - 11 pts.
23. Nuno Mendes (POR/París Saint-Germain) - 8 pts.
24. Luis Díaz (COL/Bayern Múnich) - 8 pts.
25. Marquinhos (BRA/París Saint-Germain) - 7 pts.
26. Dayot Upamecano (FRA/Bayern Múnich) - 5 pts.
27. Bruno Fernandes (POR/Manchester United) - 5 pts.
28. Julián Quiñones (MEX/Al-Qadsiah) - 4 pts.
29. Sadio Mané (SEN/Al-Nassr) - 2 pts.
29. William Saliba (FRA/Arsenal) - 2 pts.