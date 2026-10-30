“Mi mamá me esperó para morir”: Peter Manjarrés revela una historia muy especial

Peter Manjarrés se consolidó como uno de los grandes cantantes colombianos, gracias a su música, su estilo y sus presentaciones. El intérprete ha dejado huella en la industria musical con su voz.

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Recientemente, el artista llamó la atención tras una entrevista que concedió a Sin Filtro, de SEMANA, en la que habló sobre su vida personal, su historia y su familia, lque ha ocupado un lugar importante en su vida.

Peter Manjarrés habló con emoción de su mamá, a quien describió como la persona más importante de su vida. El cantante relató cómo ella luchó contra un cáncer agresivo y destacó su fortaleza durante la enfermedad.

“Era todo para mí. Fue mamá, papá, tía… fue todo. Lo que soy hoy en día se lo debo a ella. Fue una mujer muy luchadora, madre soltera. Mi mamá luchó hasta el final con ese cáncer tan agresivo. Trabajaba yo los fines de semana, pero me desconecté para darle lo mejor. Se fue agradecida conmigo, decía que no tenía cómo pagarme por cómo me porté con ella”, comentó.

El artista señaló que su historia estuvo marcada por las mujeres que lo criaron y aseguró que es muy sensible ante situaciones de violencia o maltrato.

“Soy muy sensible cuando algo pasa con una mujer, no tolero la violencia. Me da muy duro”, afirmó.

En cuanto a la muerte de su progenitora, el intérprete aseguró que se siente tranquilo porque le dio todo hasta el final y quiso que se fuera sabiendo que la amaba.

“Me siento tranquilo, con la conciencia bien, di todo lo que tenía cuando mi mamá estuvo enferma. Se fue tranquila, a pesar de que sufrió mucho, pero se fue tranquila”, comentó.

“Estuve con ella, me esperó porque estaba en una gira. Era como ese cariño de madre… Ya no veía; yo le cantaba el último día y solo me escuchaba. Fue algo duro”, agregó al recordar ese momento.