Restricción a motociclistas en Bogotá, durante Halloween, del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2026: abecé completo

Durante el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1, lunes festivo 2 y madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, se definió restricción para movilización de motocicletas con parrillero o acompañante y restricción de circulación general de motocicletas en 19 corredores viales en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) definieron medidas especiales sobre circulación de motocicletas en Bogotá, para vivir un Halloween más seguro, prevenir siniestros o accidentes viales y proteger la vida. Estas restricciones aplican para motocicletas identificadas con placas.

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La secretaria Distrital de movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que las restricciones de circulación de motocicletas buscan reducir los accidentes de tránsito y muertes en vías, durante las celebraciones de Halloween.

Durante las medidas tomadas en 2025, se redujo en un 75 % estas fatalidades o muertes asociadas a la movilidad, menos 50 % de siniestros con personas lesionadas, y una reducción del 52 % de siniestros graves en la ciudad.

Las autoridades de Bogotá reciben un llamado para anticiparse a las caravanas de motociclistas durante la celebración de Halloween. Foto: Concejal de Bogotá - Getty Images

La recomendación es usar transporte público como rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio, durante la la vigencia de estas medidas.

Durante el fin de semana de Halloween, rige medida de restricción de circulación de motocicletas con parrillero o acompañante de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. La restricción aplica en las noches y madrugadas del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026.

Esta restricción de circulación con parrllero o acompañante, aplica en todos los corredores viales y vías de la capital.

Medida de restricción

Durante el fin de semana de Halloween, rige medida de restricción de circulación general de motocicletas de 8:00 a p. m. a 4:00 a. m. La restricción de circulación de motocicletas en 19 corredores viales aplica durante las noches y madrugadas desde el jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026.

Foto de referencia de un accidente en motocicleta Foto: Captura de video

Los corredores donde aplica la restricción general de circulación de motocicletas son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS o carrera 30.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Guayacanes.

Calle 13.

Avenida La Esperanza.

Avenida Ciudad de Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 80.

Excepciones a la medida

Las medidas de restricción de circulación de motocicletas definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), tienen tienen las siguientes exepciones:

Mensajeros y domiciliarios con identificaciones de empresas.

Integrantes de la Fuerza Pública como Policía, Fiscalía y Ejército.

Integrantes de empresas de seguridad privada.

Personas que movilizan a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad.

Integrantes de aseguradoras.

Conductores elegidos.

Caravana presidencial.

Servicio diplomático y consular.

Motos vinculadas las Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como TransMilenio y concesionarios de rutas TransMiZonales.

En Bogotá, durante el fin de semana, se implementarán 21 puestos de control móviles, para dar cumplimiento a estas medidas. Se dispondrán cerca de 1.000 uniformados de la Policía de Tránsito y Agentes Civiles de Tránsito.