Johnny Depp regresa al cine en Colombia con ‘Ebenezer’: fecha de estreno y detalles de su nueva película

Johnny Depp regresará a la pantalla grande con una transformación que promete sorprender a sus seguidores. El actor estadounidense interpretará a Ebenezer Scrooge en Ebenezer - Los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del clásico literario de Charles Dickens que llegará a los cines colombianos el próximo 12 de noviembre.

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Con el cabello gris y desaliñado, una dentadura deteriorada, facciones envejecidas y una apariencia descuidada, Depp dará vida a uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal.

La producción busca ofrecer una mirada diferente a una historia que, después de más de 180 años, continúa conquistando a lectores y espectadores.

La película representa una nueva oportunidad para ver al actor en una producción cinematográfica de gran alcance, especialmente por su capacidad para construir personajes excéntricos mediante cambios físicos, gestos y movimientos particulares.

En esta ocasión, Depp interpretará a un hombre avaro y amargado que desprecia la Navidad y vive alejado de los demás. Sin embargo, su vida dará un giro cuando reciba la visita de tres apariciones sobrenaturales que lo obligarán a enfrentarse con su pasado, su presente y las consecuencias de sus decisiones.

La dirección está a cargo de Ti West, reconocido por su trabajo en películas de terror como Pearls y MaXXXine. Su participación plantea una versión con una atmósfera más oscura y sobrenatural, que busca recuperar el componente inquietante de la historia original de Dickens.

Durante la presentación de las primeras imágenes de la película de CinemaCon, en abril de 2026, Depp habló sobre la interpretación de Alastair Sim en la versión de 1951 y el desafío de encontrar una perspectiva propia para un personaje que ha sido representado varias veces.

Por su parte, West destacó la manera en que el actor interpreta los diálogos de Dickens, combinando el carácter áspero de Scrooge con momentos de humor y encanto.

Johnny Depp Foto: AFP

La transformación física también ha llamado la atención. El maquillaje y las prótesis, desarrollados con la participación del equipo especializado encabezado por Barrie Gower, ayudaron a construir la apariencia envejecida del protagonista.

Incluso el actor Tramell Tillman contó que inicialmente no reconoció a Depp cuando lo vio completamente caracterizado.

En julio de 2026, el intérprete sorprendió al público durante una aparición en la Comic-Con de San Diego, donde recorrió las calleds vestido como Scrooge y mantuvo la actitud gruñona del personaje.

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Durante la presentación del tráiler, Depp cerró su intervención con una frase que despertó entusiasmo entre sus seguidores: It’s good to be back, que significa “Es bueno estar de vuelta”.

Con esta adaptación, el actor vuelve a apostar por una caracterización extrema para explorar a un personaje que deberá descubrir si todavía puede cambiar y encontrar un lugar para la generosidad en su vida.