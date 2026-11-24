La temporada navideña en Bogotá contará nuevamente con el Tren de la Navidad, una actividad que permite recorrer parte de la ciudad y sus alrededores en una locomotora iluminada y ambientada para esta época del año. La experiencia, organizada por Turistren, estará disponible desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027.

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El recorrido está diseñado para disfrutar durante la noche y tiene varias paradas. El punto de partida será la plataforma férrea ubicada en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, frente a la Plazoleta de los Alfiles, en la carrera 66 con calle 25.

Desde allí, el tren se dirigirá a la estación de Usaquén, en el norte de Bogotá. En este lugar, los pasajeros podrán descender para disfrutar de actividades con música, Papá Noel y personajes navideños, además de tomarse fotografías junto a la locomotora iluminada.

Posteriormente, el viaje continuará hacia la estación de La Caro, en Chía, donde está previsto un espectáculo de juegos pirotécnicos. Después de esta actividad, los pasajeros emprenderán el regreso a Bogotá.

¿Cuánto cuesta el Tren de la Navidad 2026?

De acuerdo con la información publicada por Turistren, el precio del tiquete es de 78.000 pesos por persona. Los niños menores de tres años que viajen en brazos y no ocupen un asiento no deben pagar entrada.

Quienes compren las entradas a través de Tuboleta deben tener en cuenta los cobros adicionales: 9.300 pesos por tiquete por concepto de servicio y 8.000 pesos por el total de la compra por localización de las boletas.

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Horarios del recorrido

El itinerario contempla una salida desde Gran Estación a las 6:45 p. m. y el regreso al mismo punto a las 10:45 p. m. Estas son las horas previstas para cada parada:

Gran Estación: salida a las 6:45 p. m.

salida a las 6:45 p. m. Estación de Usaquén: llegada a las 7:15 p. m. y salida a las 8:00 p. m.

llegada a las 7:15 p. m. y salida a las 8:00 p. m. Estación de La Caro: llegada a las 8:50 p. m. y salida a las 9:20 p. m.

llegada a las 8:50 p. m. y salida a las 9:20 p. m. Estación de Usaquén: llegada a las 10:10 p. m. y salida a las 10:15 p. m.

llegada a las 10:10 p. m. y salida a las 10:15 p. m. Gran Estación: llegada a las 10:45 p. m.

¿Dónde comprar las entradas?

Los tiquetes se pueden adquirir por medio de la página web de Tuboleta, en sus puntos físicos a nivel nacional o directamente en las estaciones habilitadas por Turistren.

La estación de Usaquén está ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08. También es posible comprar entradas en la estación de La Sabana, en la calle 13 # 18-24, aunque este punto funciona únicamente para venta anticipada y no es lugar de salida del tren.

El precio único del pasaje por persona es de $ 72.000 COP para la ruta navideña de este 2025. Foto: Créditos: Turistren / API

Es importante tener presente que no habrá recorridos los días 24 y 31 de diciembre de 2026 ni el primero de enero de 2027.

Por último, la organización recomienda llegar con anticipación, llevar ropa abrigada y calzado cómodo, debido a las bajas temperaturas que pueden presentarse durante la noche.