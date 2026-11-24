Antioquia es uno de los destinos que más llaman la atención para visitar en Colombia y, a menos de una hora de Medellín, se encuentra uno de los destinos que vale la pena visitar en diciembre.

El municipio de Antioquia que tiene un ‘pesebre escondido’ y atrae por sus bellos paisajes

Se trata de Santa Fe de Antioquia, uno de los pueblos más tradicionales del departamento, de estilo colonial, que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. En la temporada decembrina cobra relevancia debido a que en los últimos días del año celebra uno de los festivales más antiguos del departamento.

Sus habitantes celebran las Fiestas de los Diablitos, que normalmente se llevan a cabo del 22 al 31 de diciembre. Las jornadas centrales suelen concentrarse alrededor del 28, 29 y 30, cuando se hacen actividades como cabalgatas, desfiles de comparsas y encuentros recreativos dirigidos a los niños.

Las fiestas tienen lugar en las calles y el parque principal del pueblo, donde habitantes y turistas se reúnen para disfrutar de este encuentro cultural muy representativo de este municipio antioqueño.

Esta tradición tiene sus raíces en la época colonial y está vinculada con las costumbres de la población esclavizada, que aprovechaba sus días de descanso para utilizar máscaras, hacer bromas y divertirse sin ser reconocida.

De esta práctica surgió la figura de los llamados “diablitos”, personajes que dieron identidad a una festividad que, con el paso del tiempo, incorporó música, danzas, disfraces y comparsas.

Uno de los aspectos destacados es que la programación, que se lleva a cabo en las calles y espacios públicos, suele ser gratuita y abierta a todos los visitantes, según información de la Alcaldía y la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio.

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Los encantos de Santa Fe de Antioquia

Uno de los mayores encantos de este pueblo es su arquitectura colonial. Se caracteriza por su clima cálido, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados, y por conservar construcciones, calles empedradas y espacios que evocan su pasado histórico.

Se le conoce como la “Ciudad Madre”, pues fue el primer asentamiento fundado en el departamento y llegó a ser su capital.

Su riqueza cultural también se refleja en las tradiciones religiosas, especialmente durante la Semana Santa, una de las celebraciones más representativas de la localidad, según la plataforma Antioquia es Mágica.

Santa Fe de Antioquia hace parte de los pueblos patrimonio. Foto: Facebook: Alcaldía Santa Fe de Antioquia

La agenda cultural incluye, además, eventos que atraen a visitantes de diferentes regiones. Uno de ellos es el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que se realiza desde el año 2000 y durante cinco días convierte distintos espacios públicos en escenarios para disfrutar de producciones nacionales e internacionales, con actividades de acceso gratuito. Este año se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre.

Así mismo, la música ocupa un lugar importante gracias al Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia, celebrado para exaltar los ritmos andinos, reconocer a sus intérpretes y promover nuevos talentos mediante el Concurso Nacional Intercolegiado.

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Santa Fe de Antioquia también ofrece atractivos naturales que complementan su riqueza histórica y arquitectónica. En este destino es posible disfrutar de paisajes de vegetación tropical, montañas, ríos y quebradas. Entre los planes al aire libre se destacan los paseos por las riberas del río Cauca, los baños en charcos naturales y las visitas a fincas y espacios campestres.