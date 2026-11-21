Una situación atípica, ocurrida el 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, causó afectaciones a cientos de pasajeros que no pudieron aterrizar en la terminal aérea de la capital.

El colapso operativo empezó desde la madrugada del viernes, lo que fue atribuido a la fuerte neblina, situación que reducía la visibilidad e impedía el aterrizaje de las aeronaves.

El problema coincidió con uno de los días de mayor movimiento de viajeros hacia Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Foto ilustrativa Foto: @Tatta25

No obstante, el plan de contingencia activado por las aerolíneas, principalmente Avianca, que tiene una cuota de mercado del 38 % en transporte de pasajeros, permitió agilizar la movilidad.

Así lo manifestó la aerolínea, que explicó los pormenores de la respuesta que dio a los cierres temporales y restricciones operativas en Bogotá y Medellín durante el 20 de noviembre.

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“Se habilitaron 6.682 sillas más mediante 28 vuelos adicionales y cambios a las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana del 20 de noviembre, ajenas al control de la aerolínea, ocasionaron cierres temporales y restricciones operativas en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, reduciendo significativamente su capacidad”.

Eran las terminales con mayor movilidad

El colapso en El Dorado fue mayúsculo, pues se trataba de una de las terminales con más movilidad de pasajeros, al igual que la de Medellín. “Las afectaciones generaron impactos en vuelos, conexiones e itinerarios en distintos aeropuertos de Colombia y en algunos servicios internacionales operados durante la jornada”, explicó la aerolínea.

Tanto así que un vuelo de Avianca procedente de Guatemala tuvo que ser desviado a Pereira. Itinerarios internacionales, procedentes de Miami, México, Lima y Santiago de Chile, fueron enviados a Cali, Pereira y hasta a Panamá. En otros casos, los aviones eran devueltos a los sitios de los cuales habían despegado minutos antes en el territorio nacional. Y, por supuesto, se presentaron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, principalmente de ciudades como Medellín, Cali, Montería y Barranquilla.

Mal tiempo para el transporte aéreo se registró el 20 de noviembre Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Ya se resolvieron los retrasos?

En horas de la mañana de este sábado, debido a la acumulación de vuelos por poner al día, algunos pasajeros reportaban estar varados todavía, en particular, en aeropuertos con pocas salidas de aeronaves desde Bogotá.

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La aerolínea explicó que la recuperación de la operación aérea tras este tipo de eventos “no depende únicamente de la reapertura de los aeropuertos afectados. También requiere reorganizar la programación de vuelos y reacomodar a los pasajeros cuyos itinerarios se vieron impactados por las restricciones operativas”.

No obstante, según Avianca, el plan de contingencia ayudó a acelerar la recuperación de la red y facilitar los desplazamientos de los viajeros. Incluyó vuelos adicionales durante la noche y la madrugada, y aumentos de capacidad en vuelos ya programados.

Aeropuerto El Dorado Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Pero además, se permitieron cambios de vuelo sin cobro de penalidad para los pasajeros afectados el 20 de noviembre, sujetos a disponibilidad.

“Durante la contingencia, nuestros esfuerzos se concentraron en garantizar que los viajeros pudieran continuar hasta su destino final. Aunque las condiciones meteorológicas estuvieron fuera del control de la aerolínea, atender y acompañar a nuestros pasajeros fue nuestra prioridad”.