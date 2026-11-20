SEMANA: La Federación ha guardado silencio frente a las tensiones con el Gobierno anterior. ¿Qué pasó?

Germán BAHAMÓN: El Gobierno anterior tenía la firme intención de cancelar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café y siempre estuvo buscando la manera de poner en tela de juicio el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. Incluso, estuvo tratando de constituir una nueva entidad a la que le pudieran entregar esa misión.

Además, hubo cero apoyo a las cooperativas, pese a que hablaba mucho de la necesidad de impulsar a los cafeteros, tanto en asociatividad como en cooperativismo. Ahí fue que, en enero de 2025, la Federación tomó la decisión de crear el Plan de Acción Solidario y salvó de la quiebra a 17 cooperativas.

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Con recursos privados les prestó para que tuvieran un oxígeno y salieran de esa crisis en la que los habían dejado los futuros del café (contratos para protegerse de caídas en precio). Los resultados de la Federación en estos últimos diez años nos dieron la posibilidad de demostrar que no había otra institución capaz de tener esa legitimidad.

Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Foto 1: tomada por Guillermo Torres-Semana. Foto 2: Presidencia-Youtube

SEMANA: La Federación era criticada porque no se le veía cercana a los pequeños productores. ¿Cree que se desconocía esa alianza con cooperativas?

G.B.: La Federación –hace un tiempo– tomó la decisión de crear un mecanismo que es particular del sistema cafetero y es la garantía de compra. Quiere decir que les prestamos plata a las cooperativas y ellas aseguran la compra del café a los productores.

En el Gobierno anterior se habló de buscar un mecanismo de financiamiento que diera oxígeno a las cooperativas y nunca lo hicieron. Pero la Federación no las dejó quebrar. La garantía de compra es uno de los cuatro bienes más importantes de esta organización. No salvar las cooperativas hubiera sido la excusa perfecta para afirmar que no cumplíamos el objetivo.

SEMANA: ¿Cuáles son los otros tres bienes públicos de la Federación?

G.B.: La investigación y el desarrollo que hacemos con Cenicafé. La extensión rural: ningún cafetero necesita contratar un ingeniero agrónomo. La Federación le presta asistencia gratuita usando la parafiscalidad cafetera. El otro bien es la promoción y divulgación de la marca Café de Colombia.

Caficultura Foto: Nesspresso.

SEMANA: ¿En eso se gastan la plata?

G.B.: En eso nos gastamos la plata, pero la parafiscalidad cafetera es insuficiente.

SEMANA: ¿De cuánto hablamos?

G.B.: Son 6 centavos de dólar por libra exportada. El total depende del precio de la divisa, pero normalmente termina siendo entre 360.000 y 370.000 millones de pesos al año. La otra parte de la financiación se hace gracias a que el gremio tiene empresas privadas y se manejan con austeridad, eficiencia operativa e innovación; han venido mejorando utilidades y regalías. Ahí es donde hemos mostrado que esta entidad es absolutamente necesaria para el bienestar del caficultor.

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SEMANA: ¿Cómo fue el escándalo de asesores cafeteros pagados con plata del Fondo del Café?

G.B.: La oficina de asesores cafeteros, creada desde el inicio de este contrato de administración del Fondo, es el punto de contacto entre la Federación y el Gobierno nacional. Habitualmente, la integran técnicos en economía y en comercio exterior que tienen la posibilidad de recibir la información de la Federación y transmitirla a cuatro de los ministros de Estado que forman parte del Comité Nacional de Cafeteros para que las reuniones fluyan.

Entre los exasesores cafeteros han estado economistas muy respetados como José Leibovich, José Antonio Ocampo y Sergio Clavijo. En el Gobierno anterior rompieron esa regla y pusieron gente que, muy posiblemente, no tenía el conocimiento para aportar en la discusión de esos temas tan importantes para la economía nacional. Al final, la convirtieron en una oficina de corbatas.

Congreso cafetero sesionó de manera extraordinaria, para anunciar la elección del gerente de la Federación de Cafeteros. Foto: Federación de Cafeteros

SEMANA: Caso hermana de Luis Fernando Velasco.

G.B.: Usted lo dijo.

SEMANA: ¿Qué efectos cree que tuvo esa mala práctica?

G.B.: Muchas cosas que necesitábamos hacer en el Gobierno anterior no tuvieron la posibilidad de discutirse a profundidad. Nos quedamos con algunas tareas pendientes, pero que ya estamos rápidamente resolviendo con el nuevo Gobierno.

SEMANA: Suena a que la Federación pasó una dura prueba de resistencia...

G.B.: A mi equipo le tocó resistir. Tuvimos una presión que no se registra en la historia. Siempre ha existido un debate constructivo entre el Gobierno y la Federación sobre sus distintas visiones del desarrollo. Así es que se construye y así ha sido siempre. Y por eso es tan importante el asesor cafetero, porque debe ser una persona que tenga conocimiento económico y de comercio exterior para poder trabajar y construir a partir del debate con la Federación.

SEMANA: ¿Cómo vio el manejo del tema del café con otras naciones?

G.B.: Esa referencia es incluso vergonzosa. No se trata de si tenían conocimiento o no. Representan a un país y transmitieron información que no era precisa, a través de muchos activistas políticos que acompañaron al Gobierno en el exterior. Hacían pasar penas al país cuando iban afuera.

El país productor está importando café Foto: Asoexport / Giovanni Cortés

SEMANA: Petro cuestionaba su salario y lo comparaba con el de un campesino. ¿Qué más ha hecho por los caficultores en más de tres años en el cargo?

G.B.: Destaco el logro de la prórroga del contrato de administración del Fondo del Café en medio del año más difícil de la historia reciente de la caficultura (2026). Tener una tasa representativa del mercado que en 18 meses al cafetero le ha quitado 814.000 pesos en su carga de café, solo por la apreciación del peso con respecto al dólar, es algo que no tiene parangón. Hoy, de todas maneras, trabajamos para seguir generando desarrollo económico.

SEMANA: Pero el precio estuvo muy alto. Hubo época de vacas gordas.

G.B.: Sí. Nosotros vivimos del café y este año estamos sufriendo el café. Un clima adverso que inició con un fenómeno de La Niña en enero, febrero, marzo y abril, meses en los que no paró de llover en Colombia y el agua solo menguó cuando entró El Niño. Hemos tenido en el mismo año La Niña y El Niño. Y eso ha afectado la productividad de nuestro campo cafetero.

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La sumatoria es impactante: menor productividad, menos precio, mayores costos laborales, gracias a la decisión de subir el salario mínimo en más de 23 por ciento, lo que afecta el pago de los jornales. Está además el tema de los fertilizantes que, debido a la guerra con Irán y el conflicto en el estrecho de Ormuz, se han encarecido de una manera exorbitante.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura Foto: Asoexport / Cortesía

Afortunadamente, en el peor año cafetero, el Gobierno de Abelardo De La Espriella toma la decisión de darle la confianza a la Federación para atender a todos los cafeteros en los próximos diez años. Es que, sin la Federación de Cafeteros, no seríamos un país cafetero.

SEMANA: ¿Y somos un país cafetero con esas bajas producciones?

G.B.: Somos un país cafetero. Este sigue siendo el principal producto no minero de la economía colombiana. El año pasado le inyectamos 22,4 billones de pesos y en este van a ser alrededor de 19 billones de pesos. Una de cada ocho divisas que entran al país es por el café. Si no tuviéramos el sector minero-energético, que es una bendición para Colombia, el café seguiría siendo lo que fue hasta 1984, el principal producto de la economía nacional.

SEMANA: El Gobierno anterior planteaba industrialización. ¿Qué tanto se avanzó?

G.B.: La industrialización del café no es algo que estemos planteando como un sueño. Ya en el primer Comité Nacional que tuvimos con este Gobierno le presentamos un proyecto de ampliación de la fábrica de café liofilizado que tenemos en Chinchiná (Caldas), que es la de Buencafé.

Lo habíamos presentado en el Gobierno anterior, pero ni siquiera lo querían ver, pese a que no les pedíamos recursos del presupuesto para ese proyecto. El objetivo nuestro es la industrialización. Hoy tengo la posibilidad de decirles a los cafeteros que, después de aguantar cuatro años sin que el Gobierno nacional nos diera un solo centavo del presupuesto general, en los próximos diez años no van a quedar expuestos, sin una Federación que los acompañe.

Más de 500.000 familias en Colombia dependen del café y la mayor parte son pequeños productores. (Photo by Reza/Getty Images) Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuánto café importamos?

G.B.: En los últimos 12 meses se han importado 1,6 millones de sacos y Colombia consume 2,4 millones de sacos. Seis de cada diez tazas de café que se consumen en el país son de café importado.

SEMANA: ¿Cuáles son las perspectivas en medio del fenómeno de El Niño?

G.B.: Vamos a terminar un 15 por ciento por debajo del año anterior. Era previsible; después de un pico de cosecha viene una producción un poco más baja. Vamos a necesitar trabajar de la mano con el Gobierno para generarle todos los apoyos a la familia caficultora.

SEMANA: Entonces habrá gerente para rato: ¿por los diez años que durará el contrato renovado del Fondo del Café?

G.B.: El contrato quedó para diez años. No necesariamente el gerente.