Así será el primer hotel de la Federación Nacional de Cafeteros que abrirá en 2027

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que en 2027 inaugurará su primer hotel propio, un proyecto que actualmente se construye en el municipio de Montenegro, Quindío, frente al Parque del Café. La infraestructura tendrá capacidad para 200 huéspedes y su apertura coincidirá con la conmemoración de los 100 años de historia del gremio.

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El anuncio fue realizado por Germán Bahamón, gerente general de la FNC, durante Cafés de Colombia Expo 2026, que se lleva a cabo en Bogotá. El directivo confirmó que la apertura está prevista para el próximo año, como parte de las actividades del centenario de la Federación.

Entre las iniciativas previstas para la celebración, Bahamón también anunció un recorrido de 100 kilómetros desde la fábrica de Buen Café, en Chinchiná, hasta el nuevo hotel, programado para mayo de 2027. Según explicó, la actividad busca representar los 100 años de historia de la organización y mostrar la reactivación económica después del terremoto.

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La agenda del centenario incluirá además encuentros internacionales de la industria. Entre ellos están el Foro Mundial de Productores de Café, previsto para el 27 de junio; el Consejo Internacional de la Organización Internacional del Café, en septiembre, y la feria World of Coffee, del 1 al 3 de octubre de 2027, que tendrá competencias mundiales de catación y filtrados.

En materia de mercado, Bahamón proyectó que el consumo mundial de café podría alcanzar los 200 millones de sacos en 2030, frente a los 178 millones registrados el año pasado. Para el dirigente gremial, este crecimiento representa una oportunidad para Colombia, aunque requerirá aumentar la productividad por hectárea. “El mundo necesita más café y nosotros necesitamos más productividad”, Concluyó.