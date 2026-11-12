Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 recibe respaldo pleno del gabinete ministerial

El Gobierno nacional avanzó en la construcción de su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, titulado ‘Colombia, la Patria Milagro’, cuyo borrador de trabajo fue presentado el pasado 10 de noviembre. En un hecho sin precedentes, el pleno del gabinete ministerial respaldó las bases del documento durante una sesión ampliada del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), convocada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Según informó la entidad, la reunión se extendió durante toda la mañana y estuvo dedicada al estudio de los lineamientos que buscan orientar la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos cuatro años, con objetivos relacionados con la unidad nacional, la transformación de los territorios y el crecimiento económico.

El respaldo del gabinete se da después de la presentación de las metas que contempla el documento, entre ellas, llevar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a tasas superiores al 6 % anual y elevar la inversión pública y privada hasta el 25 % del PIB en 2030.

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En materia social y fiscal, las bases plantean reducir la pobreza monetaria al 20 %, llevar la inflación a la meta de largo plazo del 3 % y retornar formalmente a la Regla Fiscal. También contemplan una deuda pública equivalente al 64 % del PIB.

El siguiente paso será entregar el borrador final al Consejo Nacional de Planeación antes del 15 de noviembre. Posteriormente, el proyecto deberá radicarse ante el Congreso el 7 de febrero de 2027, donde tendrá plazo de trámite hasta el 5 de mayo del mismo año.