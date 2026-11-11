Colombia debate cómo reducir el déficit fiscal sin aumentar la carga tributaria

El debate sobre las finanzas públicas en Colombia incluye propuestas para reducir el gasto estatal, reorganizar la administración pública y modificar el sistema tributario. Christian Quiñones, CEO de CleverTax Assessment, considera que los ajustes fiscales no deberían concentrarse únicamente en aumentar los impuestos, sino también en revisar la estructura del Estado y mejorar el recaudo.

Entre las iniciativas mencionadas está reducir de 19 a seis el número de ministerios y reorganizar 48 entidades públicas, con ahorros estimados cercanos a los $26 billones. Según las proyecciones, la medida representaría una reducción del gasto equivalente al 0,24 % del PIB en 2028 y del 0,52 % en 2030.

En materia empresarial, la propuesta contempla disminuir el impuesto de renta corporativo del 35 % al 31 % e implementar el Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE). Sin embargo, Corficolombiana estima que esta reducción tendría un costo fiscal de $4,1 billones en 2027 y $12 billones en 2028.

Quiñones advierte que los beneficios tributarios deben considerar otros costos que asumen las compañías, como los aportes de 13,5 puntos porcentuales por salud, ICBF y SENA sobre los salarios superiores al mínimo.

La iniciativa también propone reducir el umbral de ingresos para declarar y pagar impuesto de renta, de 1.090 a 720 UVT. Esto significaría que trabajadores sin dependientes comenzarían a tributar con ingresos mensuales cercanos a los $5 millones. Hacienda proyecta recaudos superiores a $7,2 billones anuales desde 2028.

Por otra parte, Quiñones plantea fortalecer la facturación electrónica y los mecanismos de fiscalización para combatir la evasión, que estima en más de $100 billones anuales.

El especialista considera que la sostenibilidad fiscal requiere combinar la reducción del gasto público, el control de la evasión y reglas tributarias estables que permitan mantener la inversión y la generación de empleo formal.