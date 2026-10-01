MinHacienda reveló que el Fomag registra un déficit superior a los 2 billones de pesos

Durante el debate de control político que se adelanta en la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) registra un déficit de $ 2,7 billones.

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En su intervención, el funcionario señaló que el déficit corresponde a recursos que deben ser cubiertos para atender las obligaciones del fondo. “El Fomag, señores, lo dejaron con un déficit que hoy tenemos que tapar de 2,7 billones de pesos”, afirmó ante los representantes.

Gómez también se refirió al costo promedio de la atención en salud de los docentes afiliados al fondo. Según explicó, este asciende a 7,7 millones de pesos por maestro.

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“La atención de un maestro en nuestro país cuesta en promedio para el Fomag 7,7 millones de pesos. Un maestro, 7,7 millones de pesos”, sostuvo el ministro durante el debate.

Como parte de su exposición, Gómez comparó esta cifra con el costo de atención de un paciente del régimen general de salud.

“¿Saben cuánto cuesta la atención de un paciente en el régimen general de salud? Dos millones de pesos, dos”, añadió.

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A partir de estas cifras, el ministro planteó que el debate sobre los recursos destinados al sistema de salud debe incluir una discusión sobre la eficiencia del gasto público.

“Entonces, ustedes me dicen a mí que tenemos que darle más plata a la salud, pues yo les respondo: el problema no es gastar más, es gastar mejor”, señaló.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: Guillermo Torres / Semana

Gómez cuestionó además que, durante la discusión, no se hubiera abordado de manera suficiente el uso eficiente de los recursos públicos.

“Yo no he visto en este debate, lamentablemente, una reflexión sobre la eficiencia del gasto público”, afirmó.

Finalmente, el ministro hizo una consideración sobre el funcionamiento del Fomag y su relación con la destinación de recursos públicos. “Si alguien me dice a mí que el Fomag es un método eficiente de justicia social, realmente necesita un curso de economía”, expresó.