Tasa del Banco de la República subió a un 12,25 %: así cambia el panorama para quienes deben o necesitan crédito

El Banco de la República elevó su tasa de interés de un 12 % a un 12,25 %, una decisión que lleva el aumento acumulado durante 2026 a tres puntos porcentuales, pues el año comenzó con una tasa de un 9,25 %. Aunque el incremento no significa que todas las cuotas suban automáticamente, sí mantiene elevado el costo de financiarse.

Banco de la República aumentó las tasas de interés al 12,25 %

Para los hogares, el efecto puede sentirse principalmente al solicitar nuevos créditos, usar tarjetas o financiar compras. “La pregunta ya no es solo si le prestan, sino cuánto va a terminar pagando”, explica Claudia Ximena Flórez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

Una cifra que puede generar confusión es la del interés bancario corriente de consumo y ordinario. La Superintendencia Financiera fijó para octubre una tasa de 19,06 % efectivo anual, inferior al 19,49 % de septiembre. El límite de usura también bajó de un 29,24 % a un 28,59 %.

Estas cifras no se contradicen. El interés bancario corriente se calcula con base en tasas que las entidades cobraron previamente, entre finales de agosto y el 18 de septiembre, antes del último incremento del emisor. Por eso, el efecto de la nueva decisión puede aparecer gradualmente y dependerá del banco, producto, plazo y perfil del cliente.

Para quienes ya tienen un crédito, lo primero es revisar si la tasa pactada es fija o variable. En una tasa fija, el aumento del Banco de la República no implica que la entidad pueda sumar automáticamente 0,25 puntos a la deuda. En una tasa variable, el comportamiento dependerá del indicador establecido en el contrato y de su periodicidad de actualización.

En agosto, el costo de vida aumentó 6,24 % anual. Foto: .

En vivienda también hay diferencias. En los créditos denominados en UVR, el valor en pesos puede variar por el comportamiento de esta unidad, ligada a la inflación. En las tarjetas, las tasas dependen de las condiciones de cada producto.

Para quienes planean endeudarse, Flórez recomienda comparar la tasa efectiva anual, el plazo, los seguros, la cuota y, especialmente, cuánto se pagará en total. “Una cuota baja puede dar tranquilidad, pero no significa un crédito barato”, señala.

Las empresas también pueden enfrentar mayores costos de financiación para capital de trabajo, inventarios, maquinaria o expansión. En estos casos, el aumento del costo del crédito puede reducir los recursos disponibles para otras actividades y obliga a evaluar con mayor detalle la rentabilidad de cada proyecto.

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/con-presiones-a-la-inflacion-y-necesidades-de-financiacion-por-el-terremoto-la-junta-del-banco-de-la-republica-definira-tasas-esta-semana/202600/

El contexto también está marcado por la inflación. En agosto, el costo de vida aumentó 6,24 % anual, mientras las expectativas de los analistas para diciembre subieron a un 6,8 %, según las cifras citadas por el Banco de la República.

Por eso, antes de asumir una nueva deuda, conviene comparar ofertas y revisar no solo la mensualidad, sino la tasa efectiva anual y el costo total del crédito.