Con presiones a la inflación y necesidades de financiación por el terremoto, la junta del Banco de la República definirá tasas esta semana

El próximo 30 de septiembre se reunirá la junta directiva del Banco de la República. Aunque es la segunda en el Gobierno de Abelardo De la Espriella, será la primera en la que habrá decisión sobre la tasa de referencia, con la presencia del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, lo que genera expectativa.

La inflación vuelve a poner contra las cuerdas al Banco de la República: aumenta el riesgo de una nueva subida de tasas

La salida no será fácil. Las presiones provienen de distintos frentes. Por un lado, más allá de la discusión técnica, la decisión puede llevar una carga política, por las sorpresas que ha dado la junta en algunas determinaciones este año, en el marco de las tensiones con la Administración Petro, y por el cambio de gobierno.

Por lo general, los ministros de Hacienda votan por reducir las tasas o, al menos, mantenerlas estables. Algunos se preguntan si, por ejemplo, el voto del ministro Gómez se alinearía con el de codirectores como César Giraldo o Laura Moisá, que fueron nombrados por el expresidente Petro y fijaron la posición del exmandatario en la junta. Por ello, señala un analista, “la decisión puede ser mucho más política que técnica”.

Pero, por otro lado, el escenario económico –global y local– está sacudido. La reunión se da en un entorno en el que las señales en el mundo van encaminadas hacia tasas altas, tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de aumentar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, siendo el primer incremento desde julio de 2023.

El fenómeno de El Niño representa el principal riesgo al alza de la inflación para final de este año e inicios de 2027. Foto: G Graphic & Motion - stock.adobe

Mientras tanto, en el campo local, la inflación y la dinámica económica presentan contextos retadores, ante presiones alcistas sobre los precios. En paralelo, está la necesidad de alcanzar recursos frescos para enfrentar la tragedia que dejó el terremoto del 10 de agosto y avanzar en la reconstrucción, en un escenario de duro ajuste fiscal, como el que ha anunciado el Gobierno. Además, hay que potenciar la inversión como motor de crecimiento.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de Anif sobre la Tasa de Intervención del Banco de la República de septiembre de 2026, la mayoría de los analistas, casi el 73 por ciento, cree que la junta mantendrá inalterada la tasa en 12 por ciento. “Desde Anif anticipamos un aumento de 25 puntos básicos que llevaría la tasa a 12,25 por ciento”, señala el centro de pensamiento.

Asimismo, los analistas consultados por el Emisor estiman que la tasa de interés finalizaría el año en 12,25 por ciento, dado que el mercado continúa anticipando un único incremento de 25 puntos básicos durante el resto del año.

El último incremento de tasas se dio en junio, con un aumento de 75 puntos básicos que las llevó a 12 por ciento, en medio de tensiones entre el gerente del Banco Central y el Gobierno Petro, que llegó incluso a amenazar con retirar al ministro de Hacienda de entonces, Germán Ávila, de la junta.

En julio se mantuvieron estables ante la finalización del mandato anterior y la expectativa del nuevo Gobierno. Y en agosto no hubo decisión sobre tasas.

Uno de los objetivos del Emisor es contener la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los colombianos. En agosto, el costo de vida se aceleró –tras una tregua en julio– y llegó a 6,24 por ciento y una variación mensual de 0,39 por ciento. De esta manera se sigue alejando de la meta del 3 por ciento fijada por la autoridad monetaria.

El crédito seguirá caro: BTG Pactual revisó su proyección de inflación y de tasas de interés

Según cálculos de Anif, la inflación se ubica 224 puntos por encima del límite superior del rango meta, donde los servicios y alimentos concentraron el 73 por ciento del resultado anual. El desanclaje de las expectativas de inflación hace prever que llegar a la meta demoraría hasta 2028, mientras que la inflación lleva seis años por fuera de la cifra objetivo.

Las fuerzas

En el contexto internacional, Munir Jalil, economista jefe para la región andina de la firma BTG Pactual, explica que las tasas de interés están altas por temas fiscales y por las presiones inflacionarias que están llevando a que la política monetaria tenga que responder.

En el frente local, lo que estaría impulsando la inflación serían los precios de servicios que están afectados por la indexación con el salario mínimo (subió en 23 por ciento en este año). Ello, con una demanda al alza, que, en buena parte, es cubierta con importaciones, como muestran los máximos registrados en julio, con 8.000 millones de dólares.

A ello se suma una de las mayores preocupaciones: “Un fenómeno de El Niño ‘muy fuerte’, catalogado como uno de los principales riesgos inflacionarios en la actualidad, con un impacto directo en el 19 por ciento de la canasta de consumo de los hogares. Dicho efecto ya se ha venido materializando en incrementos en precios de tarifas de electricidad, lo que a su vez tiene un impacto potencial en el costo de los alimentos”, dice Anif. De hecho, algunos ya calculan la inflación en el primer trimestre de 2027 por encima del 7 por ciento.

Aunque será la segunda reunión de la junta directiva del Emisor con presencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por primera vez el funcionario participará en la decisión de política monetaria. La Fed aumentó la tasa en 25 puntos básicos, su primer incremento desde julio de 2023. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

La proyección de inflación de los analistas consultados por el Banco de la República mostró un aumento de 21 puntos básicos para el cierre de 2026, llegando a 6,81 por ciento. Para 2027, la estiman por encima del 5 por ciento.

Pero, además, con un dato sobre el que se está poniendo la lupa. Mientras el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de junio estuvo por encima de 3,5 por ciento, impulsado por el gasto público, así como por el Mundial de Fútbol, en especial por el tema de apuestas; en julio, el resultado fue de apenas 1,1 por ciento.

El corto plazo será complejo. Ante la escalada de la inflación y la desaceleración de la economía, algunos ven en los próximos meses un escenario de estanflación (bajo crecimiento y carestía).

Para Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, en el segundo semestre de este año, por El Niño, la inflación seguirá elevada y se puede acercar al 7 por ciento. Y por el terremoto, el dato de agosto del ISE reflejará la destrucción de la cadena productiva en la región afectada. Esto se suma al apretón que hará el Gobierno. “Hacia futuro sería más positivo en el tema de la inversión privada, pero mirando el panorama de aquí al cierre del año, todo sugiere que la economía debiera enfriar un poco ese ritmo de crecimiento”.

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En este contexto, surge el interrogante acerca de cómo se moverán las tasas. Para Ballén, se mantendrán estables, marcadas por varios factores: el primero, el dólar, que aunque ha subido en los últimos días, sigue en un nivel bajo, afectando a los exportadores. Las altas tasas impulsan el carry trade –estrategia de inversión que consiste en pedir prestado en una moneda con una tasa de interés baja para invertir en otra moneda que ofrece un rendimiento o interés mucho más alto–, que trae más dólares al mercado.

El segundo factor es el del terremoto y las decisiones que han tomado bancos comerciales, de reducir sus tasas, lo que podría posicionar el mensaje de que se requieren recursos no tan costosos. El tercero es el dato del ISE más reciente, que muestra un debilitamiento, y “el apretón del Gobierno va a generar un enfriamiento del gasto público”.

Y el último, precisamente, está relacionado con un margen de maniobra sobre el ajuste fiscal del Gobierno. Cabe recordar que el manejo fiscal en la Administración Petro fue uno de los detonantes de las tensiones, por el mayor gasto y el descuadre de ingresos, lo que a su vez se convirtió en uno de los elementos para el alza de tasas.

La Reserva Federal (Fed) aumentó la tasa de referencia en 25 puntos básicos, siendo el primer incremento desde julio de 2023. Foto: Anadolu via AFP

Por su parte, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, espera que de aquí a diciembre suban la tasa una vez más y llegue a 12,50 por ciento, sobre todo porque el fenómeno de El Niño ya empezó a generar un impacto, no solamente en la inflación observada, sino en las expectativas de inflación. “Creemos que eso va a inducir al banco a subir tasas”.

Considera además que, aunque la principal explicación sería el deterioro de la inflación, las “preocupaciones elevadas” de la junta con respecto a los desequilibrios de la economía y al tema fiscal “pueden respaldar la necesidad de tasas más altas”. En suma, más allá de la influencia política en la decisión de la junta y la compleja coyuntura de la inflación y la economía, el escenario será de tasas altas por más tiempo.