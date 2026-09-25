Una de las prioridades planteadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha sido el fortalecimiento de la austeridad y el control de los recursos públicos.

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Por tal razón, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) informó sobre varias medidas adoptadas durante el primer mes de gestión de su directora ejecutiva, Melba Rocío Pérez Tuta.

Por medio del plan de austeridad se dio el cierre de 14 contratos. Foto: 123RF

Entre las decisiones reportadas está la renuncia voluntaria por parte de la directora al incremento de honorarios aprobado para su cargo. La funcionaria mantendrá la remuneración que tenía establecida anteriormente, de acuerdo con el comunicado divulgado por la Oficina de Prensa del presidente de la República.

“Esta administración entiende que la austeridad comienza por quienes tenemos la responsabilidad de manejar los recursos de los ciudadanos. Atendiendo los lineamientos del presidente Abelardo De La Espriella, renuncié al incremento aprobado para mi cargo”, señaló Pérez.

La directora también afirmó que la gestión de la entidad estará enfocada en el manejo de los recursos.

“Nuestra prioridad es ordenar la entidad, cuidar cada peso y convertir los recursos disponibles en resultados para la gente”, agregó.

Como parte de los ajustes realizados durante el primer mes, el Fenoge informó que cerró de común acuerdo 14 contratos. Según la entidad, esta decisión permitió liberar más de 801 millones de pesos, recursos que podrán ser reinvertidos en los objetivos misionales del Fondo.

La implementación de recursos del programa será estudiada. Foto: Suministrada / API

La administración también revisó la iniciativa Colombia Solar, que contaba con más de 186.000 millones de pesos aprobados sin ejecutar.

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Frente a estos recursos, la dirección anunció que propondrá al Comité Directivo su reorientación hacia iniciativas que permitan avanzar en las metas del Gobierno nacional y del sector energético.

Por último, Fenoge reportó la implementación de un plan de choque para atender las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes vencidas. Según el balance entregado, la medida permitió reducir en un 96 % ese acumulado.