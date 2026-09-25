El dólar estadounidense terminó la jornada del viernes 25 de septiembre en Colombia, con una cotización de $3.312, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar amanece más caro la jornada del viernes 25 de septiembre de 2026

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.329.

La sesión comenzó con el dólar en $3.340. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.377 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.278. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.306.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.527 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 772 millones de dólares.

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Economía internacional

Los tipos de interés de las hipotecas en Estados Unidos están por encima del 7 %, según datos publicados por un gigante del sector, y alcanzaron su nivel más alto desde que Donald Trump volvió a la presidencia.

La tasa de las hipotecas a tipo fijo a 30 años se situaba en promedio en el 7,03 % este jueves, mientras que en el mismo periodo del año pasado estaba en el 6,30 %.

Se trata del nivel medio más alto desde el 16 de enero del año pasado, apenas unos días antes de que Trump volviera a la Casa Blanca, según datos del gigante hipotecario Freddie Mac.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Este dato afecta la imagen de los republicanos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que Trump puede perder el control del Congreso.

La guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, ha provocado una subida vertiginosa de los precios del combustible, ya que Teherán tomó represalias bloqueando una vía navegable vital para el transporte de energía.

Ante el aumento de la inflación, el banco central de Estados Unidos subió este mes los tipos de interés por primera vez desde 2023, en un intento por combatir la subida de precios, lo que ha provocado que aumenten los tipos hipotecarios.

*Con información de AFP.