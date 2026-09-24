Dólar al alza: la moneda cerró 85 pesos más cara la jornada del jueves 24 de septiembre

El dólar estadounidense terminó la jornada del jueves, 24 de septiembre, en Colombia, con una cotización de $ 3.349, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

El peso se debilita frente al dólar pese al petróleo caro. Tasa de cambio se mantiene sobre los $3.200

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $85 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.264.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.215. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.361 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.276. El precio promedio de las negociaciones se situó alrededor de $ 3.228.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.760 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 898,5 millones de dólares.

El dólar abre con alza moderada este miércoles. Expectativa por la discusión del Presupuesto General

Economía internacional

El precio promedio del diésel en las gasolineras de la Unión Europea alcanzó un nuevo máximo de 2,23 euros (2,5 dólares), frente a los 2,16 euros de la semana anterior, mostró un análisis de la AFP basado en datos oficiales publicados este jueves.

Según estas cifras semanales de la Comisión Europea, se han batido récords en 19 países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia, como consecuencia de las crisis energéticas relacionadas con las guerras en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania.

Entre los países que han establecido nuevos máximos históricos, Dinamarca y Finlandia registran el precio más alto, con 2,56 euros (2,9 dólares) por litro de diésel (también llamado gasóleo), por delante de Alemania (2,46 euros).

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Los siguen Bélgica y Francia (cerca de 2,40 euros), y luego Italia (unos 2,30 euros).

Otros como España y Suecia también registran aumentos, pero se mantienen por debajo de los picos alcanzados en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Estos datos, procedentes del boletín petrolero de la Comisión Europea, son proporcionados por las autoridades nacionales.

Por lo general, reflejan los niveles de precios que mostraban las estaciones de servicio al inicio de la semana o al final de la anterior.

*Con información de AFP.