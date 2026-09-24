Alerta para empresas: correos falsos buscan robar credenciales corporativas

Los ciberdelincuentes mantienen activa una campaña de phishing que suplanta a plataformas utilizadas diariamente en los entornos laborales, como Zoom y DocuSign, con el objetivo de robar credenciales corporativas, información personal y datos de tarjetas de crédito. La operación fue identificada por expertos de Kaspersky y ya suma más de mil correos electrónicos maliciosos detectados.

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La primera oleada estuvo relacionada con falsas comunicaciones de DocuSign dirigidas a cuentas corporativas de usuarios en América Latina. Los mensajes incluían enlaces que llevan páginas fraudulentas diseñadas para obtener las credenciales de las víctimas. La campaña también fue identificada en regiones de Oriente Medio, Europa Occidental, Rusia, Armenia y Azerbaiyán.

Poco más de una semana después, los investigadores detectaron una segunda oleada, que continúa activa y utiliza la imagen de Zoom. En este caso, los atacantes envían notificaciones falsas en las que advierten que la cuenta del usuario está próxima a se deshabilitada. El mensaje busca generar una sensación de urgencia para incentivar una respuesta rápida.

La campaña utiliza dos mecanismos principales: enlaces que redirigen a sitios de phishing para capturar credenciales y formularios incorporados directamente en los correos, mediante los cuales solicitan información personal y datos de tarjetas de crédito.

La campaña delictiva también fue identificada en regiones de Medio Oriente, Europa Occidental, Rusia, Armenia y Azerbaiyán. Foto: Getty Images

Según Kaspersky, hasta el 11 de septiembre se habían identificado más de mil correos asociados con esta operación.

El riesgo para las empresas no termina cuando un empleado entrega sus datos. Una cuenta corporativa comprometida puede permitir a los atacantes consultar información sensible, suplantar al usuario o enviar mensajes fraudulentos desde una dirección legítima, aumentando las posibilidades de engañar a otros trabajadores o contactos. Además, la reutilización de contraseñas en distintos servicios puede facilitar el acceso a otras plataformas.

“El hecho de que esta campaña haya alcanzado cuentas corporativas en América Latina demuestra que las empresas de la región deben seguir prestando atención incluso a las modalidades de phishing que parecen más conocidas. Los atacantes aprovechan marcas y herramientas que forman parte de la rutina laboral para generar confianza y conseguir que un empleado haga clic, entregue sus credenciales o comparta información sensible. Por eso, la protección de las organizaciones no puede depender únicamente de que una persona identifique el engaño: es fundamental combinar capacitación con tecnologías capaces de detectar y bloquear estas amenazas antes de que lleguen al usuario”, señaló Leandro Cuozzo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

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Frente a este escenario, los expertos recomiendan reforzar la protección del correo corporativo, capacitar periódicamente a los empleados, realizar simulaciones controladas de phishing y mantener al equipo informado sobre nuevas modalidades de fraude. También aconsejan activar la autenticación multifactor, especialmente en cuentas corporativas y usuarios con privilegios elevados.