Tras una larga jornada de sustentaciones, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron en primer debate el Presupuesto 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda, por 635 billones de pesos.

La cifra resultó polémica entre los parlamentarios de partidos de oposición por ser más alta que la presentada originalmente por el anterior gobierno de Gustavo Petro, que era de 575 billones de pesos.

Debate del Presupuesto 2027 en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Comisiones económicas del Congreso de la República / Youtube

Aunque hubo muchos reparos, por reducciones a algunos sectores o entidades, como el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que le recortaron 170.000 millones de pesos, las mayorías se impusieron.

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De esa manera, el Presupuesto General de la Nación 2027 (PGN) pasó a su segundo y último debate, que será en las plenarias de la Cámara y del Senado, las cuales tendrán que sesionar de forma independiente. Si los textos aprobados en cada célula legislativa resultan distintos, tendrá que utilizarse el recurso de conciliación, es decir, que uno se acoja al otro.

Así fue el debate

El debate comenzó con la aprobación, por parte de las comisiones económicas del Congreso, de la ponencia positiva del PGN 2027, con 56 votos a favor y 19 en contra. Con esta decisión, se dio paso a la discusión del articulado del proyecto y a la votación de las diferentes disposiciones que hacen parte de la iniciativa.

Aprueban de un solo golpe un bloque de 66 artículos del Presupuesto 2027; así avanza el debate

Minutos después, los legisladores votaron en bloque 66 artículos relacionados con el funcionamiento del Estado y las vigencias futuras.

La aprobación se dio con 62 votos a favor y 17 en contra, en una jornada marcada por la discusión de las disposiciones del proyecto, que definirán la distribución y ejecución de los recursos públicos durante la próxima vigencia.

La discusión continuó con la aprobación, con 60 votos a favor y 15 en contra, de un bloque de 18 artículos del Presupuesto General de la Nación para 2027. Con esta votación, quedó pendiente únicamente el artículo 2, que concentra los principales rubros sectoriales y las nuevas propuestas presentadas por los congresistas.

Los legisladores votaron en bloque 66 artículos relacionados con el funcionamiento del Estado y las vigencias futuras. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otro de los puntos del debate fue la aprobación de los bloques de artículos que contenían proposiciones no avaladas en la ponencia mayoritaria del PGN 2027.

En la Comisión Cuarta del Senado, el bloque fue aprobado con 9 votos a favor y 3 en contra, mientras que en la Comisión Cuarta de la Cámara obtuvo 18 votos a favor y 7 en contra. Por su parte, la Comisión Tercera del Senado lo respaldó con 10 votos a favor y 2 en contra, y la Comisión Tercera de la Cámara lo aprobó con 23 votos a favor y 3 en contra.

Posteriormente, las comisiones aprobaron el artículo 87, así como la vigencia de la ponencia mayoritaria del PGN 2027, con lo que avanzó el trámite del proyecto dentro de las comisiones económicas del Congreso.