Expertos lanzan alerta sobre popular función del celular y advierten por qué debería desactivarse antes de salir de casa

Aunque parezca un detalle menor, revisar algunas funciones del celular antes de salir de casa puede marcar la diferencia para evitar una estafa. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar las vulnerabilidades de los dispositivos para acceder a información personal y financiera sin que la víctima lo note.

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El teléfono acompaña a las personas prácticamente todo el tiempo: en el trabajo, el transporte público, los centros comerciales o durante una caminata. Sin embargo, al abandonar el hogar también cambia el entorno digital del dispositivo, y algunas herramientas que normalmente pasan desapercibidas pueden convertirse en una puerta de entrada para los delincuentes si no están configuradas correctamente.

Funciones como el Bluetooth, el wifi o la ubicación son muy útiles para conectar accesorios, navegar o encontrar direcciones. Aun así, mantenerlas activas cuando no son necesarias puede facilitar conexiones no autorizadas, el rastreo de la ubicación o intentos de fraude en determinados escenarios.

¿Cómo funciona la estafa del bluesnarfing?

Uno de los riesgos asociados al Bluetooth es el bluesnarfing, un ciberataque que, según McAfee, aprovecha fallas de seguridad en esta tecnología para acceder sin autorización a la información almacenada en un dispositivo.

Algunas funciones del celular pueden aumentar la exposición. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Los atacantes pueden explotar configuraciones inseguras, software desactualizado o sistemas de cifrado débiles para obtener datos como contactos, mensajes, correos electrónicos e incluso calendarios, muchas veces sin que el usuario se percate de lo ocurrido.

El impacto puede ir más allá de la pérdida de privacidad. La información obtenida también podría utilizarse para cometer robo de identidad o facilitar el acceso a otras cuentas personales.

Así puede protegerse de los criminales

Para disminuir las posibilidades de sufrir este tipo de ataque, basta con adoptar algunas medidas sencillas.

Herramientas como el Bluetooth, el wifi y la ubicación fueron creadas para facilitar tareas cotidianas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Apagar el Bluetooth cuando no esté en uso.

Configurar el dispositivo en modo no detectable para que no sea visible para desconocidos.

Realizar el emparejamiento de accesorios únicamente en lugares privados y seguros.

Rechazar solicitudes de conexión de dispositivos desconocidos.

Utilizar códigos PIN seguros en lugar de combinaciones comunes como “0000” o “1234”.

Mantener el software y el firmware del celular actualizados para corregir posibles vulnerabilidades.

Tomar estos hábitos antes de salir de casa puede fortalecer la seguridad del dispositivo y reducir las oportunidades de que un ciberdelincuente aproveche un descuido para acceder a información sensible.