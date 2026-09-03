La creciente demanda de inteligencia artificial ha generado una escasez global de memoria RAM, el componente que permite a los dispositivos ejecutar tareas de forma simultánea. Frente a esta situación, algunos fabricantes de teléfonos móviles han optado por lanzar equipos con menor potencia de hardware para evitar el aumento de precios.

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El plan para proteger los dispositivos

Ante este panorama, la empresa Google implementará estrictas restricciones al consumo de memoria que realizan las aplicaciones móviles. Con esta medida, la compañía busca “superar las limitaciones de hardware en el sector”.

Esta modificación no afectará el espacio físico disponible para guardar archivos, como fotos, videos o aplicaciones, sino el uso de la memoria RAM. Esta es la memoria que el dispositivo utiliza temporalmente para mantener abiertas las aplicaciones y ejecutar diferentes procesos al mismo tiempo.

La medida busca reducir las ralentizaciones y cierres inesperados en los celulares. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Muchas aplicaciones consumen recursos en exceso debido a procesos silenciosos en segundo plano o imágenes en alta resolución, lo que agota rápidamente la batería y provoca cierres inesperados, bloqueos frecuentes y menor rendimiento.

Para solucionar esto, Google declaró en su blog oficial: “Android está abordando este desafío con límites de memoria más amplios que buscan proteger la experiencia general del usuario, evitando que las aplicaciones consuman memoria RAM en exceso y provoquen ralentizaciones en todo el sistema”.

Sanciones y herramientas de control

Los creadores de software deberán optimizar sus plataformas antes de febrero, fecha en la que comenzarán a regir estas exigencias. Quienes superen los límites establecidos se expondrán a penalizaciones severas, que van desde suspensiones temporales hasta la eliminación permanente de la tienda de aplicaciones, tal como ocurre con los programas engañosos.

Google impondrá sanciones a las apps que superen los límites de memoria establecidos. Foto: Getty Images

No obstante, para facilitar la adaptación a este nuevo escenario, Google pondrá a disposición de los desarrolladores herramientas de diagnóstico a finales de este año dentro del sistema operativo Android 17, permitiéndoles medir detalladamente el consumo de sus aplicaciones.