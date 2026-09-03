Caída simultánea de ChatGPT, Claude y Grok: usuarios reportan fallas de acceso en los tres servicios de inteligencia artificial

Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea durante la mañana de este jueves por causas que aún se desconocen. La interrupción ha provocado una caída generalizada que afecta a usuarios de varias regiones del mundo.

El servicio Downdetector, que monitoriza posibles interrupciones en plataformas y servicios de internet, ha registrado problemas en tres de los ‘chatbots’ más populares del mercado. Los reportes comenzaron alrededor de las 9:30 a.m. y apuntan a fallos que impiden a los usuarios acceder tanto a las versiones web como a las aplicaciones móviles.

Los portales de estado de las tres plataformas también han informado de errores frecuentes al procesar las solicitudes. Los equipos técnicos ya trabajan para identificar el origen de las incidencias y aplicar una solución.

En el caso de Claude, los problemas afectan a varios de sus modelos, entre ellos Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6. Por su parte, OpenAI ha señalado incidencias tanto en ChatGPT como en Codex. xAI, la compañía responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción del servicio.

*Desarrollo