Nueva York tomó acciones frente a la inteligencia artificial en las escuelas públicas: alcalde explicó la decisión

Nueva York prohibirá durante un año el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos de las escuelas públicas hasta octavo grado, una medida confirmada este miércoles por el alcalde Zohran Mamdani y que impactará a casi 600.000 estudiantes.

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En Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener alrededor de 13 años. La decisión responde, entre otros factores, a las preocupaciones de docentes y padres sobre los posibles efectos de estas herramientas en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, además de su impacto ambiental.

Los “chatbots de compañía” basados en inteligencia artificial, diseñados para ofrecer apoyo psicológico, también quedarán prohibidos en todos los grados.

El alcalde explicó las razones de la medida

Mamdani cuestionó la idea de que la inteligencia artificial deba ocupar un lugar inevitable en la educación infantil.

“La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así”, dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

El mandatario defendió la importancia de las relaciones humanas durante el proceso educativo.

Zohran Mamdani cuestionó el papel que la IA ocupa en la educación infantil Foto: Anadolu via Getty Images

“Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles”, agregó.

La IA tendrá un uso limitado en secundaria

El uso de inteligencia artificial estará permitido únicamente desde noveno grado, según indicó a la AFP una fuente cercana al asunto. Sin embargo, incluso en secundaria habrá restricciones y las herramientas podrán utilizarse en casos específicos, como el aprendizaje sobre la propia tecnología.

Los docentes sí podrán recurrir a la IA para preparar clases y redactar mensajes.

Los estudiantes de secundaria tendrán un acceso limitado a las herramientas de IA. Foto: Getty Images

Además, el departamento de Educación de Nueva York recomienda limitar a 45 minutos el tiempo de pantalla en el aula para estudiantes de sexto a octavo grado y a 30 minutos para los de primaria.

La ciudad de Nueva York cuenta con el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con más de 900.000 alumnos matriculados durante el ciclo lectivo 2024–2025.

*Con información de AFP.