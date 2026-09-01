Una operación cerebral realizada en Reino Unido marcó un precedente para la medicina. Por primera vez, un neurocirujano recibió asistencia de inteligencia artificial mientras intervenía en directo a un paciente, con el objetivo de reducir los riesgos y proteger su visión.

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El paciente fue Rhys Hibbert, un hombre de 48 años de Bedfordshire que tenía un tumor en la glándula pituitaria que podía terminar provocándole ceguera. La intervención consiguió retirar el tumor y preservar su visión.

Una IA que observaba la operación mientras ocurría

El sistema no sustituyó al médico. Su función consistió en analizar las imágenes que llegaban desde el quirófano y señalar las zonas que podían representar un peligro para el paciente.

Para desarrollar esta herramienta, investigadores del Hawkes Institute de la University College London (UCL) utilizaron grabaciones de operaciones anteriores de tumores hipofisarios. A diferencia de las herramientas que trabajan con imágenes tomadas antes de una intervención, esta IA analiza lo que ocurre durante la cirugía.

La tecnología ayudó a identificar áreas delicadas mientras el tumor era retirado. Foto: Getty Images

El objetivo era ayudar al equipo médico a retirar la mayor cantidad posible del tumor sin afectar estructuras delicadas. El grupo de investigadores explicó que una desviación de apenas un milímetro puede tener consecuencias graves, como ceguera, un accidente cerebrovascular o incluso la muerte.

El profesor Mike Lewis, director científico de Innovación del NIHR, destacó el alcance del procedimiento: “Esta cirugía pionera pone de relieve el potencial de la IA avanzada para apoyar a los cirujanos y mejorar la atención al paciente”.

Rhys descubrió el tumor después de desplomarse

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando Rhys sufrió una convulsión y se desplomó durante una caminata. Los exámenes posteriores permitieron encontrar el tumor.

Con el paso del tiempo aparecieron problemas hormonales y dificultades para ver. El paciente contó que llegó a utilizar bastones porque tropezaba constantemente al no poder observar correctamente la parte inferior de su campo visual.

Aun así, decidió participar voluntariamente en el ensayo. “Si los pacientes no están dispuestos a participar en la investigación, ¿cómo van a aprender los médicos y cómo puede progresar la medicina?”, afirmó Rhys.

Recuperó la visión después de la operación

El resultado fue favorable. Al despertar, Rhys aseguró que su visión había mejorado considerablemente y, una semana después, podía caminar por su cuenta sin gafas ni bastones.

“Siento que tengo una vista panorámica de 360 grados de todo lo que me rodea”, relató.

El paciente describió una notable mejoría visual tras despertar de la intervención. Foto: UCLH / A.P.I.

El neurocirujano Hani Marcus, quien realizó la intervención junto con Danyal Khan, destacó que se trató de un primer paso para reducir los riesgos de este tipo de procedimientos. “Este importante primer paso a nivel mundial”, dijo, busca utilizar IA desarrollada en Reino Unido para ayudar durante cirugías delicadas.

El proyecto fue financiado mediante una beca doctoral del NIHR y Google, y contó con el respaldo de varias instituciones británicas.