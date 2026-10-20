China responde al veto de DeepSeek con una acusación directa contra Estados Unidos

China cuestionó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de prohibir el uso de la inteligencia artificial de DeepSeek en sus agencias, en medio de las acusaciones de Washington sobre un presunto robo de tecnología por parte de empresas chinas.

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Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, criticó la medida durante una rueda de prensa y señaló que su país rechaza el uso de argumentos de seguridad nacional para intervenir en asuntos tecnológicos y comerciales.

“China siempre se ha opuesto a la ampliación abusiva del concepto de seguridad nacional y a la politización de las cuestiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y el comercio”, declaró la funcionaria.

Estados Unidos ordena retirar DeepSeek de sus agencias

El lunes, un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció la prohibición de los productos desarrollados por DeepSeek y de las herramientas creadas por terceros con esa inteligencia artificial. La instrucción también pide retirar estos productos de los dispositivos informáticos.

Sin embargo, las competencias de este departamento se limitan a las agencias civiles y no incluyen a las fuerzas armadas ni a los servicios de inteligencia. El Departamento de Defensa en Washington no respondió a las preguntas de la AFP.

Mao Ning aseguró que su país se opone a politizar las cuestiones relacionadas con la ciencia y el comercio. Foto: Kyodo News via Getty Images

La medida se suma a la decisión de la marina estadounidense, que en enero de 2025 prohibió el uso interno de DeepSeek.

Aunque existen preocupaciones sobre los posibles riesgos informáticos de los modelos chinos, hasta la fecha no se tiene constancia de ningún incidente. Además, buena parte de las inteligencias artificiales chinas de última generación son modelos abiertos, que pueden descargarse y modificarse, lo que limita el control de sus creadores sobre su utilización.

Las acusaciones de robo tecnológico contra China

La disputa también está relacionada con las acusaciones de Washington sobre el uso de una técnica conocida como “destilación”. A comienzos de septiembre, un documento de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI señaló que empresas chinas habrían recurrido a este procedimiento.

DeepSeek y otras compañías chinas fueron mencionadas en acusaciones sobre el uso de la técnica conocida como destilación. Foto: Getty Images

La destilación consiste en entrenar un modelo de inteligencia artificial para que imite los resultados de otro más grande y capaz.

El documento señala presuntos usos de esta técnica por parte de DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI para obtener capacidades de modelos estadounidenses desarrollados por OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

China y Estados Unidos mantienen un canal de comunicación

Pese a la competencia, ambos países acordaron en septiembre establecer un “canal de comunicación” para abordar incidentes relacionados con la inteligencia artificial.

La seguridad tecnológica podría volver a ocupar un lugar central cuando sus líderes se reúnan el próximo mes en una cumbre en Shenzhen, China.

Mientras tanto, las herramientas chinas ganan popularidad en Occidente como alternativas menos costosas a los modelos estadounidenses cerrados, que no permiten modificar libremente su funcionamiento.

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*Con información de AFP.