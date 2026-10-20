Senador de EE. UU., Bernie Sanders, criticó duramente a Elon Musk por la IA; advierte los riesgos para los humanos

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, debido al impacto que esta herramienta puede tener en la sociedad. Frente a este panorama, el senador estadounidense Bernie Sanders cuestionó las prioridades éticas que rodean el desarrollo de la IA y advirtió que la sociedad debería prestar más atención a los daños que esta tecnología podría causar a las personas que al supuesto sufrimiento de los chatbots.

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La discusión surgió después de que Elon Musk respaldara una decisión de Anthropic, la empresa dirigida por Dario Amodei, relacionada con las restricciones a los comportamientos crueles hacia los modelos de IA. El empresario sostuvo que no está bien actuar con crueldad hacia una entidad que se considera incapaz de experimentar dolor.

Ante esta postura, Sanders criticó lo que considera una contradicción en el discurso de Musk, quien lidera compañías como Tesla, SpaceX y xAI. El senador señaló que, mientras el empresario manifiesta preocupación por el posible sufrimiento de la IA, también impulsa el desarrollo de robots que podrían reemplazar a millones de trabajadores.

Elon Musk, who wants to build millions of robots per year to replace workers, is now worried about the “pain” humans may cause AI. No Mr. Musk, we should be worried about the pain that AI could cause humanity, not the other way around. HUMANS FIRST. — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 13, 2026

“Elon Musk, quien quiere construir millones de robots por año para reemplazar a los trabajadores, ahora está preocupado por el ‘dolor’ que los humanos podrían causar a la IA. No, señor Musk, nosotros deberíamos estar preocupados por el dolor que la IA podría causar a la humanidad, no al revés. HUMANOS PRIMERO”, escribió el senador estadounidense a través de X.

No es la única preocupación de Bernie

Sanders, también representante del estado de Vermont, en Estados Unidos, ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podría generar la expansión de la IA y la robótica. Según sus advertencias, el avance de estas tecnologías podría provocar el desplazamiento de numerosos trabajadores y transformar el mercado laboral.

El senador estadounidense Bernie Sanders. Foto: Getty Images

Asimismo, Sanders señaló que los beneficios económicos derivados de la automatización podrían concentrarse en las grandes empresas que desarrollan y controlan estas herramientas. Por ello, considera necesario evaluar cómo estos cambios afectarían el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de millones de personas.

El legislador también cuestionó el poder que ejercen los grandes empresarios tecnológicos sobre el rumbo de la IA. Desde su perspectiva, el debate sobre esta tecnología no debería limitarse a sus capacidades o a las consideraciones éticas sobre los chatbots, sino que también tendría que abordar los riesgos sociales y las consecuencias de su implementación en los seres humanos.