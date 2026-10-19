Bill Gates plantea una inquietante paradoja de la IA al hablar de bioterrorismo: “Este es un problema global”

El avance acelerado de la tecnología trae consigo dilemas de seguridad inéditos. Al abordar las capacidades duales de la inteligencia artificial, el cofundador de Microsoft centra la atención en la dificultad de separar sus usos beneficiosos de sus aplicaciones destructivas.

Bill Gates advierte sobre uno de los mayores peligros de la IA para el próximo año: “Sorpresas desagradables”

La doble cara del avance tecnológico

Dentro del ámbito de la salud y la biología, las herramientas capaces de procesar información científica representan un arma de doble filo. Bill Gates advierte a través de Gates Notes, su blog personal, que “aunque la IA conducirá a avances que salvarán vidas en medicamentos y vacunas, también facilitará el diseño de una nueva enfermedad mortal”. A su juicio, las capacidades positivas son difíciles de desvincular de las peligrosas, concluyendo de forma tajante: “Este es un problema global”.

Los avances de la IA en medicamentos y vacunas conviven con el peligro de usos maliciosos. Foto: Getty Images

A diferencia de los ataques informáticos tradicionales que requieren tiempo y prueba y error, la IA automatiza la búsqueda de fallos de seguridad. Asimismo, Gates señala que “los ciberdelincuentes no dejarán de crear nuevas herramientas. Tampoco lo harán las personas que quieran utilizar la IA para diseñar armas nucleares y ataques de bioterrorismo”. Por esta razón, sostiene que la labor defensiva debe avanzar con igual rapidez.

Respuestas internacionales ante amenazas comunes

A pesar de la magnitud de estos escenarios, el filántropo enfatiza que la humanidad ya ha superado transiciones tecnológicas complejas en el pasado. Como indica Gates: “Esta no es la primera vez que una innovación importante introduce nuevas amenazas que han tenido que ser controladas. Ya lo hemos hecho antes”.

El cofundador de Microsoft considera que la cooperación entre países será clave para controlar las amenazas de la IA. Foto: TT News Agency via AFP

Para contener estos peligros que rebasan las fronteras nacionales, Gates plantea la necesidad de acuerdos multilaterales e instituciones reguladoras, afirmando que “los gobiernos deberían considerar la creación de un organismo global para la IA similar al Organismo Internacional de Energía Atómica”. La clave consiste en anticipar reglas claras antes de que la aceleración tecnológica supere la capacidad de respuesta de los Estados.

Entre la equidad y el impacto laboral

En el terreno socioeconómico, la transformación afectará tanto al trabajo de oficina como al manual, al sustituir tareas de cognición humana. Según Gates, la tecnología condicionará el equilibrio social futuro: “La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”.

Para evitar brechas insalvables, Gates concluye que “los riesgos son reales, pero manejables”, siempre que los gobiernos y las empresas actúen con celeridad en la reconversión laboral y la protección social.