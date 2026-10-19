Elon Musk promete un millonario regalo a cada niño de Estados Unidos para 2027: “Será el primero de muchos”

Elon Musk, fundador y principal accionista de SpaceX, además de ser considerado el hombre más rico del mundo, ha vuelto a llamar la atención y a generar polémica con sus declaraciones. Esta vez, anunció su intención de regalar en 2027 una acción del conglomerado tecnológico y aeroespacial a cada niño de Estados Unidos.

Elon Musk anticipa una revolución de robots humanoides: podrían ser mil millones en solo una década

“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, fue el compromiso que hizo públicamente a través de su red social X, añadiendo que este regalo “será el primero de muchos”.

El empresario de origen sudafricano posee alrededor de 4.800 millones de acciones de SpaceX, valoradas en más de 700.000 millones de dólares (623.000 millones de euros). Según la revista Forbes, Musk es propietario del 38% de la compañía. Además, cuenta con opciones sobre acciones e incentivos que podrían elevar su participación total a unos 6.400 millones de títulos de la compañía aeroespacial, dedicada también a las comunicaciones por satélite.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

El anuncio se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera el mes pasado entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano, al que pertenece, conserva el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

SpaceX tiene previsto publicar sus cuentas del tercer trimestre este martes. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró pérdidas de 541 millones de dólares (481 millones de euros), lo que representa una mejora del 46,3% respecto de los ‘números rojos’ de 1.008 millones de dólares (897 millones de euros) contabilizados entre abril y junio del año pasado.

Según la revista Forbes, Musk es propietario del 38% de la compañía. Foto: Getty Images

Aunque SpaceX redujo prácticamente a la mitad sus pérdidas en el segundo trimestre, el resultado negativo acumulado durante el primer semestre de 2026 alcanzó los 5.488 millones de dólares (4.884 millones de euros), un 257% más que los 1.536 millones de dólares (1.367 millones de euros) registrados en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, los ingresos del gigante aeroespacial sumaron 7.814 millones de dólares (6.954 millones de euros) en el segundo trimestre, lo que representa un incremento del 92% frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de 2026, la compañía acumuló ingresos por 12.508 millones de dólares (11.132 millones de euros), un 53,7% más que en el primer semestre de 2025.

*Con información de AFP y Europa Press.