Elon Musk recibirá de manos de Donald Trump el máximo reconocimiento científico de Estados Unidos

El vínculo entre Donald Trump y Elon Musk tendrá un nuevo capítulo este jueves. El presidente de Estados Unidos entregará al empresario la Medalla Nacional de la Ciencia, considerada la máxima distinción del país para científicos e ingenieros.

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai

El reconocimiento será otorgado durante el evento “Science: A New Golden Age”, organizado en la Casa Blanca y centrado en el futuro de la ciencia y la innovación estadounidense.

Musk no será el único gigante tecnológico premiado

La ceremonia reunirá a varios de los nombres más importantes de la industria tecnológica estadounidense. Además de Musk, recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia Sergey Brin, cofundador de Google; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Lisa Su, directora general de AMD.

Por otra parte, Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, serán reconocidos con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón estadounidense en ese campo.

Los máximos ejecutivos de grandes tecnológicas serán homenajeados en la Casa Blanca Foto: AFP

La Casa Blanca justificó la decisión destacando el papel de los empresarios en el desarrollo científico y tecnológico del país.

“La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación”, declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Un nuevo capítulo entre Trump y Musk

El reconocimiento llega después de un periodo de tensión entre Trump y Musk. El empresario había formado parte del Gobierno estadounidense con la tarea de impulsar recortes al gasto federal, pero posteriormente ambos protagonizaron un fuerte desencuentro.

En los últimos meses, sin embargo, la relación entre los dos ha vuelto a acercarse. Musk y Huang estuvieron a finales de septiembre en la cena de Estado ofrecida por Trump en honor al presidente chino, Xi Jinping.

Trump y Musk dejan atrás sus diferencias y vuelven a mostrarse juntos en público Foto: A.P.I.

La cercanía también se hizo visible la semana pasada, cuando varios de los principales ejecutivos tecnológicos acudieron a la Casa Blanca para conversar sobre inteligencia artificial. En ese encuentro, las compañías participantes se comprometieron a establecer medidas voluntarias para regular el desarrollo de esta tecnología.

La entrega de la medalla convierte así el regreso de Musk al entorno de Trump en un acto de alto perfil dentro de la agenda científica de la Casa Blanca.