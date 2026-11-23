Donald Trump defendió el viernes su “trascendental” reunión con Xi Jinping y Vladímir Putin, luego de regresar de China para enfrentar duras críticas y agitación tras la dura derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un día después de su retorno, Trump dijo que sus “relaciones fantásticas” con los gobernantes de China y Rusia ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

Trump defendió, en particular, sus vínculos con Putin, después de que lo llamara “amigo” cuando se encontraron en Shenzhen. E insistió en que el jefe del Kremlin quiere terminar la invasión rusa de Ucrania.

“Tuvimos uno de los encuentros internacionales más trascendentales en muchos años”, dijo Trump a los periodistas. Agregó que hubo “gran química” entre los líderes de las principales potencias nucleares del mundo.

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*Con información de AFP