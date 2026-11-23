Cientos de escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba por correo electrónico, anunció este lunes la policía, que descarta un “peligro concreto”, después de una ola de falsas alarmas de este tipo en colegios de toda Europa durante las últimas semanas.

Amenaza de bomba en Madrid; la Policía acordonó la Puerta del Sol

Más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron estas amenazas, precisó en un comunicado.

La policía del estado de Turingia, en el este, también dio cuenta de “numerosas” amenazas de atentados con bomba en los centros educativos de la región que se cree que carecen de credibilidad.

#Bombendrohungen an Schulen Zahlreiche Schulen in #Thüringen, u. a. in Jena, Erfurt, Gotha und Nordhausen, erhielten heute Morgen wortgleiche Droh-E-Mails. Auch andere Bundesländer sind betroffen. Wir ermitteln. Nach aktuellem Stand gehen wir nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb soll regulär fortgesetzt werden. Weitere Infos findest du hier: https://t.co/Y2VWdQP6ee — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 23, 2026

“En estos correos, idénticos en su mayoría, los autores, aún desconocidos, afirman haber colocado artefactos explosivos en edificios escolares y amenazan con hacerlos explotar”, explicó la policía de Renania-Palatinado en un comunicado.

Según ese texto, la policía “hizo un llamamiento a la calma” e invitó a las escuelas a informarla de cualquier amenaza.

En las últimas semanas se reportaron en Europa falsas amenazas de bomba contra establecimientos escolares y aviones, y también se produjeron ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, que podrían formar parte de una guerra híbrida. Una hipótesis que, no obstante, aún no se ha podido comprobar.

También este lunes, la policía danesa calificó de “infundadas” unas alertas por bomba en varias escuelas.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026

Según las autoridades, se recibieron amenazas de este tipo en varios puntos del país.

En la región de Jutlandia Septentrional, la policía insistió en que “de momento (...), no hace falta proceder a una evacuación ni poner en marcha medidas de seguridad particulares”.

En Renania del Norte-Westfalia, varias escuelas de Düsseldorf, Duisburgo, Essen y Leverkusen se vieron afectadas por las amenazas, sin embargo, la policía tampoco detectó ningún peligro real en esas zonas.

Se recibieron informes similares de Sarre, Sajonia-Anhalt, Baviera, Brandeburgo, Hesse, Berlín, Hamburgo y Renania-Palatinado.

Según información obtenida por BILD, el correo electrónico exige la dimisión del gobierno y la imposición de la ley islámica (Sharia). El correo electrónico está firmado con la frase “Allahu Akbar”. El asunto de estos correos decía: “La muerte te espera”.

Policía alemana Foto: AFP

Según informes de los medios, el lunes se recibieron numerosas amenazas contra escuelas en Dinamarca. Se trataba supuestamente de amenazas de bomba enviadas por correo electrónico.