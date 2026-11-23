Nicolás Maduro, quien se encuentra en prisión desde el pasado 3 de enero, envió otro mensaje desde su cuenta oficial de X, un día antes de su cumpleaños, esta vez, llamando al “perdón” y la “reconciliación”.

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“En esta vida hemos podido experimentar el nacer y el renacer como un ciclo permanente de renovación espiritual y humana, ante los retos y las circunstancias de los tiempos cambiantes y acelerados que hemos transitado”, dice el exdictador venezolano.

“Quizás uno de los asuntos más difíciles en un proceso de renacimiento nacional que logre la reconciliación y el perdón verdadero sea sanar completamente las heridas, para avanzar en el encuentro cara a cara”, dice el texto publicado en las últimas horas.

Siempre damos gracias a Dios y a la vida, que nos ha dado la facultad, como pueblo histórico, de crecernos ante grandes dificultades y desarrollar una poderosa voluntad basada en el poder de la fe y la acción creadora, con iniciativa propia y auténtica, https://t.co/rjrziH0Hmi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 22, 2026

“No dudemos jamás de que Dios está con nuestra causa justa y sagrada, de que la fe nos da el poder para ver otra vez los milagros del renacer hermoso de nuestro ser nacional”, dice el mensaje.

La publicación, con cuatro imágenes de texto que habría escrito Maduro, cita algunos versículos de la Biblia que invitan al servicio del ser humano para “dar su vida en rescate para todos”.

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“Cristo Jesús nos lo ordena: ‘No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos’ (Mateo 20:26-28)”, citó Maduro.

“Estos son los valores que de verdad transforman, unen y nos convierten en CONSTRUCTORES de una sociedad de hombres y mujeres libres, iguales y en paz”, agregó el mensaje. Terminó diciendo: “Cilia y yo los abrazamos, unidos desde nuestro amor y nuestro compromiso más grande. Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre”, dijo.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU. Foto: @NicolasMaduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Ambos se declararon no culpables.

La acusación federal sustitutiva, publicada el 8 de octubre, les imputa cinco cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína y dos delitos relacionados con posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos.

La defensa, que cuestiona la jurisdicción y alega inmunidad soberana, ha solicitado desestimar cargos. El juicio con jurado está previsto para junio de 2027.