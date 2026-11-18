El exdictador venezolano, Nicolás Maduro, envió un mensaje a través de sus redes oficiales de X, horas después de que se conociera la llegada del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a Caracas.

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En un mensaje emitido en la red social, Maduro envió un llamado a celebrar el aniversario de la ratificación de Venezuela a Cristo Redentor.

“Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor”, empieza el mensaje.

Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor. Junto a hermanos y hermanas de las iglesias de todo el país, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, https://t.co/bAcVO4eiaW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 18, 2026

El mensaje de Maduro trata de presentar la fe cristiana como fuente de fortaleza ante las dificultades y cita un pasaje del Evangelio de Juan sobre los “ríos de agua viva”.

A partir de esa referencia, Maduro describe el amor, la unión y la esperanza como valores que, afirma, han surgido entre la población para afrontar las pruebas y avanzar hacia una etapa de renacimiento.

La publicación llega en un momento de tensión después de que el más alto rango de la Secretaría de Defensa llegara a Caracas en las últimas horas para encontrarse con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

En el escrito, atribuye a la fe un papel en la búsqueda de la paz y la libertad. Junto a Cilia Flores, Maduro expresó su solidaridad con quienes practican la oración y la acción, y propone el método ORAR, cuyas siglas desarrolla como oración, reflexión, acción y resultados.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU. Foto: @NicolasMaduro

El texto sostiene que ese acompañamiento debe apoyarse en una fe “honesta, profunda y perseverante”, orientada a la felicidad del país y a la prevalencia del amor frente al odio y la falsedad.

“Gracias por tanto amor y solidaridad permanente. Cilia y yo estamos con ustedes para todos los tiempos”, concluyó.

Más temprano, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro.

Pete Hegseth arremetió contra Nicolás Maduro en Venezuela Foto: AFP

Hegseth pronunció un discurso en la embajada de Estados Unidos en Caracas en el que se felicitó por la operación “Resolución Absoluta” para capturar a Maduro.

El jefe del Pentágono estuvo a cargo de coordinar una incursión militar el 3 de enero. Durante la operación, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos, donde son procesados bajo cargos de narcotráfico y tortura.