El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth llegó a Venezuela en la mañana de este miércoles en medio de su gira por el continente donde posteriormente visitará Colombia y Ecuador.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth junto a Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios estadounidenses en el palacio presidencial de Miraflores.

En las imágenes puede verse a Hegseth estrechar las manos del ministro de defensa venezolano, Gustavo González López. A las puertas del palacio presidencial fue recibido por el canciller de Venezuela, Oliver Blanco.

Delcy Rodríguez regresó a Venezuela en la mañana del miércoles tras una gira por países árabes y asistir a la cumbre climática de la ONU COP31.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y los mortíferos ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

De igual manera, el secretario de Guerra anunció la firma de un acuerdo para ampliar la colaboración en materia de defensa y seguridad entre los Estados Unidos y Venezuela.

“En muchos sentidos vemos esto como un restablecimiento de nuestra alianza de defensa y una oportunidad para trabajar juntos entre nuestras dos grandes fuerzas armadas”, expresó el funcionario estadounidense.

“La prosperidad, la paz y la estabilidad de Venezuela significan un hemisferio más seguro y protegido, una América más segura y protegida”, afirmó el funcionario del gobierno Trump.

El acuerdo de cooperación fue firmado por el jefe del Pentágono y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González Lopez. “Esperamos continuar profundizando nuestra cooperación de defensa y nuestra asociación de defensa de maneras que utilicen la experiencia del Ejército de Estados Unidos y el Departamento de Guerra junto con las grandes capacidades de su Ejército”, manifestó.

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