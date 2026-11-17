El pasado 3 de enero, Estados Unidos realizó una operación militar sin precedentes que dio con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Cámara de EE.UU. frena moción de censura contra el secretario de Defensa Pete Hegseth

La incursión del ejército norteamericano fue liderada por Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, quien, según confirmó el ministro de Defensa colombiano, llegará en las próximas horas al país.

Hegseth dirigió la cartera militar durante los meses de preparación y ensayo de la misión para capturar a Maduro y compareció junto al presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, para anunciar los detalles de la captura tras el asalto.

Anuncio del presidente Trump sobre la captura de Maduro Foto: AFP

Veterano de la Guardia Nacional, Hegseth participó en operaciones en Irak y Afganistán y trabajó como presentador de Fox News.

El 10 de noviembre de 2026, la Cámara de Representantes frenó el más reciente intento de destituirlo, impulsado por el republicano Thomas Massie.

La iniciativa lo acusaba de ocho presuntas violaciones legales y constitucionales relacionadas con las guerras de Irán y Venezuela y operaciones militares en el Caribe.

El responsable de Defensa estadounidense, gran aliado de Trump y defensor de la guerra en Irán, denunció que el proceso de destitución en su contra era una “farsa” y una “maniobra propagandística” que fracasaría como los intentos de ‘impeachment’ que vivió el propio presidente en 2019 y 2021.

“Lo que está intentando hacer un congresista descontento y derrotado no es ejercer una labor de supervisión ni exigir responsabilidades. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, denunció el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 10 de noviembre de 2026 Foto: AFP

El secretario de Defensa considera el Escudo de las Américas una alianza estratégica para combatir militarmente los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y la influencia de potencias extranjeras como China.

Ha defendido operaciones conjuntas y una mayor ofensiva contra organizaciones criminales, incluso advirtiendo que Washington podría actuar unilateralmente.

En marzo de 2026 pidió a los gobiernos latinoamericanos asumir un papel más agresivo.