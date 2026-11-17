La movilidad en la calle 80 de Bogotá registró nuevas complicaciones durante la tarde de este martes 17 de noviembre.

Conductores reportaron largas filas de vehículos y dificultades para desplazarse por este corredor vial, una de las principales conexiones entre la capital y los municipios de la Sabana de Occidente.

De acuerdo con información publicada por Movilidad, las afectaciones estuvieron relacionadas con dos situaciones: un camión varado en la Autopista Medellín y la realización de un evento en el Coliseo MedPlus, ubicado a las afueras de la ciudad.

Hasta las 7:48 p.m. Tránsito reportó que el flujo vehicular sigue en velocidad baja tanto en las vías de ingreso como de salida a Bogotá, hasta el momento el Grupo Guía se encarga de agilizar el tráfico en la zona.