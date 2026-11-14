Colapso en la movilidad en Bogotá; TransMilenio reporta afectación en sus servicios alimentadores

Una fuerte congestión vehicular se registra en la Calle 80, en sentido oriente-occidente, debido a la realización del evento Stream Fighters 5 en el Coliseo MedPlus, situación que está generando importantes afectaciones en la movilidad y retrasos en los servicios de transporte público que circulan por este corredor vial de Bogotá.

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De acuerdo con los reportes de movilidad, el alto flujo de vehículos en la zona ha provocado que el tráfico avance a paso lento, ocasionando largas filas y complicaciones para los conductores que se movilizan por este sector de la ciudad.

La situación también afecta a los usuarios del sistema TransMilenio, especialmente a quienes utilizan los servicios alimentadores del Portal 80.

⏰ #TMAhora (7:20 p. m) #Actualización 📍 Portal 80: ⛔️ Continúa la afectación a los servicios alimentadores y a algunos duales D81, que implementan retornos en el portal, debido a la fuerte congestión vehicular en la calle 80. https://t.co/s2ZnuyLOA1 — TransMilenio (@TransMilenio) November 15, 2026

A través de sus canales oficiales, TransMilenio informó que continúa la afectación en los servicios de alimentación debido a la congestión vehicular.

Así mismo, algunos servicios duales, entre ellos el D81, están realizando retornos en el Portal 80 como medida operativa para enfrentar las dificultades de circulación y garantizar la prestación del servicio en medio de las condiciones actuales de movilidad.

La congestión estaría relacionada con la concentración de asistentes al evento Stream Fighters 5, que se desarrolla en el Coliseo MedPlus y que ha generado un incremento considerable en el tránsito de vehículos particulares y de transporte público sobre la Calle 80.

Colapso en la movildiad por ‘Stream Fighters 5′ Foto: Captura de pantalla canal oficial de Westcol en Kick

Ante la lentitud del tráfico, varios ciudadanos han optado por continuar sus recorridos a pie, para evitar permanecer detenidos durante largos periodos en medio de los trancones. Esta situación evidencia las dificultades que enfrentan tanto conductores como pasajeros del transporte público para desplazarse por este importante corredor de entrada y salida de Bogotá.

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Las autoridades y los operadores de movilidad recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías y, en la medida de lo posible, tomar rutas alternas para evitar mayores contratiempos.

Se recomienda especialmente a quienes tienen previsto movilizarse hacia el occidente de la ciudad o utilizar los servicios alimentadores del Portal 80 mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de TransMilenio y de las autoridades de tránsito.