Abelardo De La Espriella anuncia contundente golpe al narcotráfico: “No vamos a darles tregua, los vamos a perseguir”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado, 14 de noviembre, la incautación de 1.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá, durante un procedimiento realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Diran), en desarrollo de la estrategia Esmeralda.

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El anuncio fue publicado en su cuenta de X, donde entregó detalles sobre el operativo y la modalidad utilizada para transportar el estupefaciente.

Según informó, la droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor que tenía como destino final Amberes, Bélgica.

¡GOLPE CONTUNDENTE AL NARCOTRÁFICO! ¡INCAUTAMOS 1.680 KILOGRAMOS DE COCAÍNA EN URABÁ! Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, logró la incautación de 1,68 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá. ¡La droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor que tenía como destino final Amberes, Bélgica! ¡MÁS DE 52 MILLONES DE DÓLARES QUE DEJAN DE INGRESAR A LAS FINANZAS DEL NARCOTERRORISMO! Con esta operación evitamos que más de 4.200.000 dosis de cocaína llegaran a las calles y golpeamos las estructuras narcoterroristas dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado. ¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no vamos a darles tregua! ¡Los vamos a perseguir por tierra, mar y aire hasta derrotarlos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

De acuerdo con el pronunciamiento, el cargamento incautado equivale a más de 4.200.000 dosis de cocaína que, tras el procedimiento, no llegarán a las calles.

La operación también representa una afectación económica superior a los 52 millones de dólares para las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la Estrategia Esmeralda, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la incautación de 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/4dLf1MtaHJ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2026

“Con esta operación evitamos que más de 4.200.000 dosis de cocaína llegaran a las calles y golpeamos las estructuras narcoterroristas dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, señaló De La Espriella en la publicación.

El procedimiento se llevó a cabo en una zona portuaria de Urabá, desde donde estaba previsto que saliera el contenedor con destino al territorio europeo. La sustancia ilícita había sido camuflada entre mercancía de exportación, específicamente cajas de banano, para facilitar su transporte.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles de la operación. Foto: Presidencia

En su mensaje, De La Espriella también se refirió al trabajo de los integrantes de la Policía Nacional que participaron en la operación y expresó su reconocimiento a la institución por el resultado del procedimiento.

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“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado”, escribió.

Asimismo, se pronunció sobre las acciones que, según indicó, continuarán desarrollándose contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas. En ese sentido, manifestó que las autoridades mantendrán la persecución de estas organizaciones por diferentes vías.

“No vamos a darles tregua. Los vamos a perseguir por tierra, mar y aire hasta derrotarlos”, afirmó en su cuenta de X.